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Nola Amalia Rosyada
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.39 WIB

Resep Tumis Daging Sapi Cincang Sayuran, Praktis untuk Menu Harian

Potret tumis daging sapi cincang sayuran yang cocok dijadikan lauk sehari-hari. (Sumber: instagram.com/@didapurumi) - Image

Potret tumis daging sapi cincang sayuran yang cocok dijadikan lauk sehari-hari. (Sumber: instagram.com/@didapurumi)

JawaPos.com - Bingung menyiapkan lauk sekaligus sayuran untuk makan siang? Tumis daging sapi cincang dengan sayuran bisa menjadi pilihan praktis karena kedua bahan tersebut diolah dalam satu hidangan. Perpaduan daging sapi, wortel, dan kol menghasilkan sajian gurih dengan tekstur yang beragam.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @didapurumi. Bahan utamanya terdiri dari 250 gram daging sapi cincang yang dipadukan dengan wortel, kol, daun bawang, dan bawang bombay. Seluruh bahan dimasak bersama bumbu serta saus sehingga menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas.

Saus dalam resep ini menggunakan perpaduan saus sambal, kecap manis, saus tiram, dan minyak wijen. Merica bubuk serta kaldu jamur menambah rasa gurih, sementara sedikit tepung maizena membantu mengentalkan saus agar lebih melekat pada daging dan sayuran.

Cara membuatnya cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak peralatan. Daging sapi cincang juga relatif mudah diolah karena tidak perlu dipotong lagi. Sementara itu, wortel dan kol menambah variasi sayuran dalam menu harian.

Bahan
250 gram daging sapi cincang
1 buah wortel, iris tipis
4 lembar kol, potong-potong
1 batang daun bawang, iris
1 buah bawang bombay, iris

Bumbu dan saus
1½ sdm saus sambal
1 sdm kecap manis
1 sdm saus tiram
1 sdm minyak wijen
1 sdt merica bubuk
1 sdt kaldu jamur
½ sdt garam
1 sdt tepung maizena
Air secukupnya
Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan
1. Siapkan seluruh bahan. Iris tipis wortel dan bawang bombay, potong kol, lalu iris daun bawang.
2. Campurkan saus sambal, kecap manis, saus tiram, minyak wijen, merica bubuk, kaldu jamur, dan garam dalam sebuah wadah.
3. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air, kemudian campurkan ke dalam bumbu saus. Aduk hingga rata.
4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bawang bombay hingga harum.
5. Masukkan daging sapi cincang. Aduk dan masak hingga daging berubah warna serta matang.
6. Tambahkan wortel dan sedikit air. Masak sambil diaduk hingga wortel mulai melunak.
7. Masukkan kol dan daun bawang, kemudian aduk bersama daging dan sayuran.
8. Tuangkan campuran saus ke dalam wajan. Aduk hingga seluruh bahan terbalut bumbu secara merata.
9. Masak hingga sayuran mencapai tingkat kematangan yang diinginkan dan saus mengental. Jika terlalu kental, tambahkan sedikit air.
10. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan tumis daging sapi cincang sayuran selagi hangat bersama nasi putih.

Tumis daging sapi cincang sayuran cocok untuk menu makan siang maupun makan malam ketika ingin memasak lauk yang praktis. Rasa gurih dari daging berpadu dengan saus manis pedas, sedangkan wortel dan kol memberikan variasi tekstur dalam setiap suapan.

Untuk menyesuaikan hidangan dengan selera keluarga, jumlah saus sambal bisa dikurangi jika ingin rasa yang lebih ringan. Kamu juga bisa mengatur tingkat kematangan sayuran agar tetap memiliki sedikit tekstur renyah saat disantap.

Editor: Hanny Suwindari
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