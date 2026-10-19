Resep Garlic Butter Egg, Telur Creamy dengan Saus Bawang Putih

JawaPos.com - Telur bisa diolah menjadi hidangan yang lebih variatif tanpa membutuhkan banyak bahan. Salah satunya garlic butter egg, olahan telur dengan saus creamy berbahan bawang putih, butter, dan susu rendah lemak. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan rasa gurih dengan aroma bawang putih yang menggugah selera.

Resep garlic butter egg ini dibagikan oleh akun Instagram @triananda.yb. Dalam unggahannya, hidangan ini disebut mengandung sekitar 25 gram protein dan 445 kalori per porsi resep. Namun, nilai gizinya dapat berbeda bergantung pada ukuran telur serta merek dan takaran bahan yang digunakan.

Bahan yang dibutuhkan cukup sederhana, yaitu tiga butir telur ayam, bawang putih, butter, susu rendah lemak, dan beberapa bumbu pelengkap. Telur menjadi sumber protein utama, sedangkan susu membantu menghasilkan tekstur saus yang lembut. Butter dan bawang putih memberikan aroma serta rasa gurih yang menjadi ciri khas hidangan ini.

Tambahan cabai bubuk dan lada memberikan sedikit sensasi pedas yang menyeimbangkan rasa creamy. Sementara itu, tepung maizena berfungsi membantu mengentalkan saus sehingga teksturnya lebih kental dan dapat menyelimuti telur dengan baik.

Bahan

3 butir telur ayam

5-6 siung bawang putih

1 sdm butter

3/4 sdt garam

1/2 sdt cabai bubuk

1/2 sdt lada bubuk

1 sdt tepung maizena

150 ml susu rendah lemak

Cara Pembuatan

1. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu kocok hingga putih dan kuning telur tercampur rata.

2. Panaskan sedikit butter dalam wajan, kemudian masak telur sesuai selera hingga matang. Sisihkan telur terlebih dahulu.

3. Cincang bawang putih hingga halus agar aromanya mudah keluar saat ditumis.

4. Lelehkan butter di wajan, lalu tumis bawang putih hingga harum. Gunakan api sedang cenderung kecil agar bawang putih tidak cepat gosong.

5. Tuangkan susu rendah lemak, kemudian tambahkan garam, cabai bubuk, dan lada bubuk. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

6. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air, lalu tuangkan ke dalam wajan sambil diaduk agar tidak menggumpal.

7. Masak saus dengan api kecil hingga mulai mengental dan teksturnya menjadi creamy.

8. Masukkan telur yang sudah dimasak ke dalam saus bawang putih. Aduk perlahan hingga telur terbalut saus secara merata.

9. Setelah saus mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan api dan sajikan garlic butter egg selagi hangat.

Garlic butter egg bisa menjadi alternatif menu sarapan ketika bosan dengan telur dadar atau telur rebus. Saus bawang putih yang creamy membuat hidangan terasa lebih kaya, sementara tambahan cabai dan lada memberikan sentuhan pedas yang ringan.