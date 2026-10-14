Ayam Goreng Kipas Sambal Ijo, Perpaduan Gurih dan Pedas yang Bikin Ketagihan

Resep ayam goreng kipas (YouTube Ika Mardatillah) JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu hidangan favorit yang mudah dijumpai dan cocok disajikan dalam berbagai kesempatan. Selain rasanya yang lezat, makanan ini juga memiliki banyak variasi pengolahan yang bisa dicoba, salah satunya ayam goreng kipas. Sesuai namanya, ayam goreng kipas memiliki bentuk potongan yang dibuat melebar menyerupai kipas. Bentuk tersebut membuat tampilannya terlihat unik dan menarik saat disajikan di meja makan. Ayam kemudian dibumbui hingga meresap sebelum digoreng sampai matang dengan warna keemasan kecokelatan. Kelezatan hidangan ini semakin lengkap ketika disantap bersama sambal ijo yang pedas dan menggugah selera. Perpaduan bumbu ayam yang gurih dengan sambal bercita rasa segar cocok dijadikan lauk untuk menemani nasi putih hangat. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam goreng kipas lengkap dengan bahan-bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Baca Juga:Bikin Nagih! Resep Ati Ampela Sambal Pedas yang Cocok Jadi Lauk Rumahan Bahan-bahan Ayam Goreng Kipas 500 gram paha ayam Bahan Bumbu Marinasi 10 siung bawang putih

5 siung bawang merah

Sedikit jahe

1 butir telur

1 sendok teh cabai bubuk

1 sendok teh ketumbar bubuk

1/2 sendok teh lada bubuk

3 sendok makan tepung maizena

3 sendok makan tepung tapioka

1 sendok makan tepung terigu

2 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu bubuk

Minyak goreng secukupnya Bahan Sambal Ijo Cabai hijau besar secukupnya

Cabai rawit hijau secukupnya

Bawang merah secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Cara Membuat Ayam Goreng Kipas Siapkan ayam. Bersihkan paha ayam terlebih dahulu. Gunakan gunting untuk menyayat bagian belakang paha ayam hingga dagingnya terbuka dan melebar menyerupai kipas. Lakukan dengan hati-hati, kemudian letakkan ayam dalam wadah. Haluskan bumbu marinasi. Masukkan bawang putih, bawang merah, jahe, cabai bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan telur ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata. Lumuri ayam dengan bumbu. Tuangkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wadah berisi ayam. Tambahkan tepung maizena, tepung tapioka, tepung terigu, garam, dan kaldu bubuk. Aduk sambil meratakan bumbu ke seluruh permukaan daging. Diamkan hingga bumbu meresap. Simpan ayam dalam lemari es selama 1–2 jam atau semalaman agar bumbunya lebih meresap. Pastikan ayam disimpan dalam wadah tertutup. Goreng hingga matang. Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng ayam. Masukkan ayam secara perlahan, lalu goreng hingga matang sempurna dan berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan. Cara Membuat Sambal Ijo Rebus cabai hijau besar, cabai rawit hijau, dan bawang merah hingga layu. Jika mengikuti resep sumber, tambahkan sedikit baking soda saat perebusan. Angkat bahan sambal, kemudian tiriskan hingga airnya berkurang. Ulek cabai hijau, cabai rawit, dan bawang merah menggunakan cobek. Sesuaikan tingkat kehalusan dengan selera. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu masukkan sambal yang telah diulek. Tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan sambal matang. Angkat sambal ijo, kemudian pindahkan ke mangkuk saji. Ayam Goreng Kipas Siap Disajikan Setelah ayam matang dan sambal ijo selesai dibuat, sajikan keduanya dalam satu piring. Ayam goreng kipas yang gurih dengan aroma rempah akan terasa semakin nikmat ketika disantap bersama sambal ijo pedas dan nasi putih hangat. Menu ini bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Bentuk ayam yang unik juga membuat hidangan terlihat lebih istimewa meskipun dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Itulah resep ayam goreng kipas lengkap dengan sambal ijo yang praktis untuk dicoba di rumah. Pastikan ayam matang hingga bagian dalamnya sebelum disajikan agar hidangan lezat ini tetap aman dikonsumsi.