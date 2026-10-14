Ayam Goreng Kipas Sambal Ijo, Perpaduan Gurih dan Pedas yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu hidangan favorit yang mudah dijumpai dan cocok disajikan dalam berbagai kesempatan. Selain rasanya yang lezat, makanan ini juga memiliki banyak variasi pengolahan yang bisa dicoba, salah satunya ayam goreng kipas. Sesuai namanya, ayam goreng kipas memiliki bentuk potongan yang dibuat melebar menyerupai kipas. Bentuk tersebut membuat tampilannya terlihat unik dan menarik saat disajikan di meja makan. Ayam kemudian dibumbui hingga meresap sebelum digoreng sampai matang dengan warna keemasan kecokelatan. Kelezatan hidangan ini semakin lengkap ketika disantap bersama sambal ijo yang pedas dan menggugah selera. Perpaduan bumbu ayam yang gurih dengan sambal bercita rasa segar cocok dijadikan lauk untuk menemani nasi putih hangat. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam goreng kipas lengkap dengan bahan-bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Setelah ayam matang dan sambal ijo selesai dibuat, sajikan keduanya dalam satu piring. Ayam goreng kipas yang gurih dengan aroma rempah akan terasa semakin nikmat ketika disantap bersama sambal ijo pedas dan nasi putih hangat. Menu ini bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Bentuk ayam yang unik juga membuat hidangan terlihat lebih istimewa meskipun dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Itulah resep ayam goreng kipas lengkap dengan sambal ijo yang praktis untuk dicoba di rumah. Pastikan ayam matang hingga bagian dalamnya sebelum disajikan agar hidangan lezat ini tetap aman dikonsumsi.
Bahan-bahan Ayam Goreng Kipas
Bahan Bumbu Marinasi
Bahan Sambal Ijo
Cara Membuat Ayam Goreng Kipas
Cara Membuat Sambal Ijo
Ayam Goreng Kipas Siap Disajikan
JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu hidangan favorit yang mudah dijumpai dan cocok disajikan dalam berbagai kesempatan. Selain rasanya yang lezat, makanan ini juga memiliki banyak variasi pengolahan yang bisa dicoba, salah satunya ayam goreng kipas.
Sesuai namanya, ayam goreng kipas memiliki bentuk potongan yang dibuat melebar menyerupai kipas. Bentuk tersebut membuat tampilannya terlihat unik dan menarik saat disajikan di meja makan. Ayam kemudian dibumbui hingga meresap sebelum digoreng sampai matang dengan warna keemasan kecokelatan.
Kelezatan hidangan ini semakin lengkap ketika disantap bersama sambal ijo yang pedas dan menggugah selera. Perpaduan bumbu ayam yang gurih dengan sambal bercita rasa segar cocok dijadikan lauk untuk menemani nasi putih hangat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam goreng kipas lengkap dengan bahan-bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dipraktikkan sendiri di rumah.
Setelah ayam matang dan sambal ijo selesai dibuat, sajikan keduanya dalam satu piring. Ayam goreng kipas yang gurih dengan aroma rempah akan terasa semakin nikmat ketika disantap bersama sambal ijo pedas dan nasi putih hangat.
Menu ini bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Bentuk ayam yang unik juga membuat hidangan terlihat lebih istimewa meskipun dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Itulah resep ayam goreng kipas lengkap dengan sambal ijo yang praktis untuk dicoba di rumah. Pastikan ayam matang hingga bagian dalamnya sebelum disajikan agar hidangan lezat ini tetap aman dikonsumsi.
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Jawa Pos
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