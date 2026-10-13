Resep Beef with Scallion Oil, Daging Sapi Empuk dan Juicy ala Menu Chindo Halal

JawaPos.com - Olahan daging sapi ala Chinese food bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Salah satunya beef with scallion oil, hidangan daging sapi berbumbu gurih yang disajikan dengan minyak daun bawang, bawang putih, dan cabai.

Resep beef with scallion oil ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish dalam edisi menu Chinese food halal. Menariknya, resep ini menggunakan daging has dalam yang dibumbui dengan beberapa bahan sederhana untuk menghasilkan tekstur empuk dan juicy.

Salah satu bahan yang digunakan dalam proses marinasi adalah baking soda. Bahan ini dapat membantu melunakkan daging, sedangkan saus tiram, minyak wijen, dan lada hitam memberikan cita rasa gurih sekaligus aroma yang khas. Tepung kanji juga ditambahkan untuk membantu melapisi permukaan daging.

Pelengkap utama hidangan ini adalah scallion oil atau minyak daun bawang. Campuran daun bawang, bawang putih, cabai rawit, dan biji wijen menghasilkan aroma harum dengan sentuhan pedas. Tambahan kecap asin, kaldu jamur, dan minyak wijen membuat rasanya semakin kaya.

Beef with scallion oil cocok disajikan sebagai lauk bersama nasi putih hangat. Perpaduan daging yang empuk dengan bumbu gurih dan aroma daun bawang membuat menu ini bisa menjadi variasi menarik untuk makan siang maupun makan malam di rumah.

Bahan

Bahan marinasi:

Daging has dalam secukupnya

1/2 sdt baking soda

1 sdm saus tiram

1 sdm tepung kanji

1,5 sdm minyak wijen

Lada hitam secukupnya

1 sdt kaldu jamur

Bahan scallion oil:

Daun bawang secukupnya

Bawang putih secukupnya

Cabai rawit secukupnya

1 sdt biji wijen

Minyak goreng secukupnya

1 sdm minyak wijen

Kecap asin secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Cara Pembuatan

1. Iris daging has dalam tipis-tipis agar lebih mudah dimasak dan bumbu meresap dengan baik.

2. Masukkan daging ke dalam wadah, lalu tambahkan baking soda, saus tiram, tepung kanji, minyak wijen, lada hitam, dan kaldu jamur.

3. Aduk hingga seluruh permukaan daging terlapisi bumbu secara merata, kemudian diamkan agar bumbu meresap.

4. Sambil menunggu daging, iris daun bawang, cincang bawang putih, dan potong cabai rawit sesuai selera.

5. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis bawang putih hingga harum. Tambahkan daun bawang, cabai rawit, dan biji wijen.

6. Masukkan minyak wijen, kecap asin, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, lalu sisihkan.

7. Panaskan wajan dan masak daging yang sudah dimarinasi hingga matang. Masak secara bertahap agar daging tidak terlalu menumpuk di wajan.

8. Tata daging di atas piring, kemudian siram dengan scallion oil yang sudah disiapkan.

9. Beef with scallion oil siap disajikan bersama nasi putih hangat.

Beef with scallion oil bisa menjadi ide menu rumahan bagi pencinta hidangan Chinese food halal. Agar hasilnya lebih maksimal, iris daging berlawanan arah serat dan jangan memasaknya terlalu lama supaya teksturnya tetap empuk.