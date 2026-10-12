6 Kuliner Halal Legendaris di Pematang Siantar, dari Mi Gomak hingga Ayam Pop

JawaPos.com - Pematang Siantar, Sumatera Utara, tak hanya dikenal dengan kedai mi pangsit dan rumah makan khas Batak. Kota ini juga menyimpan beragam kuliner halal yang menarik dicoba, mulai dari mi gomak bersantan, nasi galung berlauk ikan asap, hingga soto Medan yang kaya rempah.

Menjelajahi Pematang Siantar tak lengkap tanpa mencicipi kekayaan kulinernya. Kota terbesar kedua di Sumatera Utara ini memiliki lanskap makanan yang beragam, terbentuk dari pertemuan budaya Batak, Melayu, Minangkabau, Mandailing, Jawa, dan Tionghoa.

Di sejumlah ruas jalan, kedai mi pangsit dan rumah makan yang menyajikan olahan daging khas Batak cukup mudah dijumpai. Namun, wisatawan Muslim tak perlu khawatir kehabisan pilihan. Pematang Siantar juga memiliki banyak tempat makan halal dengan cita rasa khas yang layak masuk daftar wisata kuliner.

Keberagaman tersebut tidak lepas dari sejarah perkembangan kota sebagai kawasan perdagangan dan perkebunan yang menarik kedatangan berbagai kelompok masyarakat. Pertemuan budaya itu turut membentuk tradisi kuliner setempat, dari hidangan berbumbu rempah hingga masakan yang mendapat pengaruh kuliner Sumatera Barat.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi sisi lain kuliner Pematang Siantar, ada sejumlah tempat makan yang bisa menjadi tujuan. Berikut enam rekomendasi kuliner halal yang menawarkan pengalaman rasa berbeda, sekaligus cocok untuk mengisi agenda perjalanan dari pagi hingga malam.

1. Mie Gomak Kak Ita, Sarapan Hangat dengan Kuah Santan Perjalanan kuliner di Pematang Siantar bisa dimulai dengan mencicipi mi gomak di kedai Kak Ita, Jalan Sriwijaya Bawah.

Mi gomak merupakan salah satu hidangan khas Batak yang kerap dijuluki spageti Batak. Sebutan itu merujuk pada bentuk mi lidi yang tebal dan panjang, dengan tekstur kenyal ketika disantap.

Berbeda dari mi pada umumnya, mi gomak memiliki karakter rasa yang kuat berkat perpaduan bumbu dan rempah. Hidangan ini biasanya tersedia dalam dua pilihan, yakni mi gomak goreng dan mi gomak kuah.

Bagi pencinta makanan berkuah, versi santan bisa menjadi pilihan. Kuahnya menawarkan rasa gurih dengan aroma rempah yang berpadu dengan sensasi khas andaliman, rempah yang banyak digunakan dalam masakan Batak.