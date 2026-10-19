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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 19 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Wajib Sertifikat Halal Direlaksasi hingga Oktober 2028, LPPOM Harap Tak Buat Tunda Pendaftaran

Suasana Gebyar Kuliner Jakarta Halal Viral di Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (19/7/2026). Penyediaan makanan halal merupakan aspek penting dalam pengembangan wisata ramah Muslim. (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/hma) - Image

Suasana Gebyar Kuliner Jakarta Halal Viral di Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (19/7/2026). Penyediaan makanan halal merupakan aspek penting dalam pengembangan wisata ramah Muslim. (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/hma)

JawaPos.com - Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 untuk sejumlah kategori produk dan jasa. Relaksasi pemberlakuan aturan ini diharapkan tidak membuat pelaku usaha jadi menunda pendaftaran sertifikat halal.

Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Muti Arintawati menilai, relaksasi tenggat dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan sertifikasi. 

“Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan mereka memperoleh informasi yang tepat mengenai kategori produk yang terdampak, persyaratan, dan proses sertifikasinya,” ujar Muti seperti dikutip dari laman resmi LPPOM, Senin (19/10).

Menurutnya, pelaku usaha perlu memahami kategori produk yang wajib disertifikasi, persyaratan yang berlaku, serta tahapan pemeriksaan halal sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan begitu, tambahan waktu yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami memahami bahwa setiap usaha memiliki tantangan dan tingkat kesiapan yang berbeda. Karena itu, kami akan terus mendampingi pelaku usaha dalam memahami proses pemeriksaan halal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usahanya, sebagaimana yang sudah berjalan,” tuturnya.

Editor: Estu Suryowati
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