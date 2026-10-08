Cocok untuk Jualan, Ini Resep Creamy Beef Truffle Risol ala Camilan Premium

Resep Creamy Beef Truffle Risol yang Mudah Dibuat./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com - Risol merupakan salah satu camilan yang cukup mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Biasanya, makanan berbentuk gulungan ini berisi ragout ayam, sayuran, hingga smoked beef. Namun, ada kreasi yang menawarkan cita rasa lebih premium, yakni creamy beef truffle risol.
Perpaduan daging sapi giling, saus creamy, jamur, keju mozzarella, serta aroma khas truffle membuat risol ini terasa lebih istimewa. Tekstur bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan gurih. Menu ini juga bisa menjadi pilihan camilan keluarga maupun inspirasi usaha kuliner rumahan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep creamy beef truffle risol yang bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.
Pelapis basah:
Pelapis kering:
Pertama, siapkan bahan untuk isian. Cincang bawang bombai dan jamur kancing, kemudian sisihkan. Untuk membuat roux, lelehkan mentega lalu masukkan tepung terigu. Masak hingga harum, kemudian angkat dan sisihkan.
Selanjutnya, lelehkan mentega di wajan. Tumis bawang bombai dan bawang putih sampai aromanya keluar. Masukkan daging sapi giling dan masak menggunakan api besar hingga matang dan harum. Setelah itu, tambahkan jamur, thyme, mustard, garam, kaldu ayam bubuk, gula, serta merica. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.
Tuangkan air dan masak hingga volumenya berkurang. Tambahkan susu dan roux, kemudian teruskan memasak sambil diaduk sampai adonan mengental dan menyusut. Matikan api, lalu masukkan truffle oil. Aduk rata dan biarkan isian hingga dingin.
Untuk membuat kulit, campurkan tepung terigu, maizena, garam, telur, susu, dan air dalam wadah. Aduk perlahan sampai tercampur rata, kemudian tambahkan mentega cair. Setelah itu, saring adonan agar teksturnya lebih halus.
Panaskan wajan dengan posisi terbalik, lalu celupkan permukaannya sebentar ke dalam adonan kulit. Masak hingga adonan matang dan mudah dilepaskan. Ulangi langkah tersebut sampai adonan habis.
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