Cocok untuk Jualan, Ini Resep Creamy Beef Truffle Risol ala Camilan Premium

JawaPos.com - Risol merupakan salah satu camilan yang cukup mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Biasanya, makanan berbentuk gulungan ini berisi ragout ayam, sayuran, hingga smoked beef. Namun, ada kreasi yang menawarkan cita rasa lebih premium, yakni creamy beef truffle risol.

Perpaduan daging sapi giling, saus creamy, jamur, keju mozzarella, serta aroma khas truffle membuat risol ini terasa lebih istimewa. Tekstur bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan gurih. Menu ini juga bisa menjadi pilihan camilan keluarga maupun inspirasi usaha kuliner rumahan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep creamy beef truffle risol yang bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Bahan Kulit 180 gram tepung terigu protein sedang

2 sdm maizena

300 ml air

100 ml susu

1 sdt garam

1 butir telur

1 sdm mentega tawar, lelehkan Bahan Roux 35 gram mentega tawar

3 sdm tepung terigu protein sedang Bahan Isian Creamy Beef Truffle 25 gram mentega tawar

75 gram bawang bombai

3 siung bawang putih

275 gram daging sapi giling

120 gram jamur kancing putih

½ sdt thyme kering, opsional

½ sdm mustard, opsional

150 ml air

300 ml susu

½ sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt gula pasir

¼ sdt merica

½ sdm truffle oil Bahan Saus Truffle ¼ buah bawang bombai

2 siung bawang putih

80 gram jamur kancing putih

2 sdm mentega tawar

¼ sdt thyme kering, opsional

1 lembar bay leaf, opsional

1½ sdm tepung terigu protein sedang

300 ml susu

100 ml cream

½ sdt garam

¼ sdt kaldu jamur

½ sdt gula pasir

1½ sdm truffle oil Bahan Pelengkap Keju mozzarella Bahan Pelapis Pelapis basah:

75 gram tepung terigu protein sedang

1 butir telur

120 ml air Pelapis kering:

Tepung roti putih Cara Membuat Pertama, siapkan bahan untuk isian. Cincang bawang bombai dan jamur kancing, kemudian sisihkan. Untuk membuat roux, lelehkan mentega lalu masukkan tepung terigu. Masak hingga harum, kemudian angkat dan sisihkan.

Selanjutnya, lelehkan mentega di wajan. Tumis bawang bombai dan bawang putih sampai aromanya keluar. Masukkan daging sapi giling dan masak menggunakan api besar hingga matang dan harum. Setelah itu, tambahkan jamur, thyme, mustard, garam, kaldu ayam bubuk, gula, serta merica. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.

Tuangkan air dan masak hingga volumenya berkurang. Tambahkan susu dan roux, kemudian teruskan memasak sambil diaduk sampai adonan mengental dan menyusut. Matikan api, lalu masukkan truffle oil. Aduk rata dan biarkan isian hingga dingin.

Untuk membuat kulit, campurkan tepung terigu, maizena, garam, telur, susu, dan air dalam wadah. Aduk perlahan sampai tercampur rata, kemudian tambahkan mentega cair. Setelah itu, saring adonan agar teksturnya lebih halus.