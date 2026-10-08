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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Cocok untuk Jualan, Ini Resep Creamy Beef Truffle Risol ala Camilan Premium

Resep Creamy Beef Truffle Risol yang Mudah Dibuat./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Creamy Beef Truffle Risol yang Mudah Dibuat./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Risol merupakan salah satu camilan yang cukup mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Biasanya, makanan berbentuk gulungan ini berisi ragout ayam, sayuran, hingga smoked beef. Namun, ada kreasi yang menawarkan cita rasa lebih premium, yakni creamy beef truffle risol.

Perpaduan daging sapi giling, saus creamy, jamur, keju mozzarella, serta aroma khas truffle membuat risol ini terasa lebih istimewa. Tekstur bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan gurih. Menu ini juga bisa menjadi pilihan camilan keluarga maupun inspirasi usaha kuliner rumahan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep creamy beef truffle risol yang bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Bahan Kulit

  • 180 gram tepung terigu protein sedang
  • 2 sdm maizena
  • 300 ml air
  • 100 ml susu
  • 1 sdt garam
  • 1 butir telur
  • 1 sdm mentega tawar, lelehkan

Bahan Roux

  • 35 gram mentega tawar
  • 3 sdm tepung terigu protein sedang

Bahan Isian Creamy Beef Truffle

  • 25 gram mentega tawar
  • 75 gram bawang bombai
  • 3 siung bawang putih
  • 275 gram daging sapi giling
  • 120 gram jamur kancing putih
  • ½ sdt thyme kering, opsional
  • ½ sdm mustard, opsional
  • 150 ml air
  • 300 ml susu
  • ½ sdt garam
  • 1 sdt kaldu ayam bubuk
  • 1 sdt gula pasir
  • ¼ sdt merica
  • ½ sdm truffle oil

Bahan Saus Truffle

  • ¼ buah bawang bombai
  • 2 siung bawang putih
  • 80 gram jamur kancing putih
  • 2 sdm mentega tawar
  • ¼ sdt thyme kering, opsional
  • 1 lembar bay leaf, opsional
  • 1½ sdm tepung terigu protein sedang
  • 300 ml susu
  • 100 ml cream
  • ½ sdt garam
  • ¼ sdt kaldu jamur
  • ½ sdt gula pasir
  • 1½ sdm truffle oil

Bahan Pelengkap

  • Keju mozzarella

Bahan Pelapis

Pelapis basah:

  • 75 gram tepung terigu protein sedang
  • 1 butir telur
  • 120 ml air

Pelapis kering:

  • Tepung roti putih

Cara Membuat

Pertama, siapkan bahan untuk isian. Cincang bawang bombai dan jamur kancing, kemudian sisihkan. Untuk membuat roux, lelehkan mentega lalu masukkan tepung terigu. Masak hingga harum, kemudian angkat dan sisihkan.

Selanjutnya, lelehkan mentega di wajan. Tumis bawang bombai dan bawang putih sampai aromanya keluar. Masukkan daging sapi giling dan masak menggunakan api besar hingga matang dan harum. Setelah itu, tambahkan jamur, thyme, mustard, garam, kaldu ayam bubuk, gula, serta merica. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.

Tuangkan air dan masak hingga volumenya berkurang. Tambahkan susu dan roux, kemudian teruskan memasak sambil diaduk sampai adonan mengental dan menyusut. Matikan api, lalu masukkan truffle oil. Aduk rata dan biarkan isian hingga dingin.

Untuk membuat kulit, campurkan tepung terigu, maizena, garam, telur, susu, dan air dalam wadah. Aduk perlahan sampai tercampur rata, kemudian tambahkan mentega cair. Setelah itu, saring adonan agar teksturnya lebih halus.

Panaskan wajan dengan posisi terbalik, lalu celupkan permukaannya sebentar ke dalam adonan kulit. Masak hingga adonan matang dan mudah dilepaskan. Ulangi langkah tersebut sampai adonan habis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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