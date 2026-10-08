Wangi Kencurnya Bikin Lapar! Begini Resep Nasi Tutug Tempe Khas Sunda

JawaPos.com - Nasi tutug tempe menjadi salah satu sajian khas Sunda yang sederhana, tetapi punya cita rasa yang kuat. Hidangan ini memadukan nasi putih dengan tempe berbumbu yang diolah hingga menghasilkan aroma khas dan rasa gurih.
Keistimewaan nasi tutug tempe terletak pada perpaduan tempe dengan kencur, cabai, bawang, dan rempah lainnya. Setelah diolah, bumbu tersebut memberikan aroma harum sekaligus rasa yang membuat nasi terasa semakin nikmat.
Selain mudah dibuat, menu ini juga bisa disajikan bersama berbagai lauk pendamping. Ayam goreng, tahu, sayuran, timun, hingga sambal dapat menjadi pilihan untuk melengkapi satu porsi nasi tutug tempe.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah sederhana untuk membuat nasi tutug tempe yang harum dan menggugah selera di rumah.
Nasi tutug tempe pun siap disantap. Perpaduan tempe yang gurih dengan aroma kencur dan kemangi membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
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