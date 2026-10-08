Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.16 WIB

Wangi Kencurnya Bikin Lapar! Begini Resep Nasi Tutug Tempe Khas Sunda

Resep Nasi Tutug Tempe yang Enak dan Wangi./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Nasi tutug tempe menjadi salah satu sajian khas Sunda yang sederhana, tetapi punya cita rasa yang kuat. Hidangan ini memadukan nasi putih dengan tempe berbumbu yang diolah hingga menghasilkan aroma khas dan rasa gurih.

Keistimewaan nasi tutug tempe terletak pada perpaduan tempe dengan kencur, cabai, bawang, dan rempah lainnya. Setelah diolah, bumbu tersebut memberikan aroma harum sekaligus rasa yang membuat nasi terasa semakin nikmat.

Selain mudah dibuat, menu ini juga bisa disajikan bersama berbagai lauk pendamping. Ayam goreng, tahu, sayuran, timun, hingga sambal dapat menjadi pilihan untuk melengkapi satu porsi nasi tutug tempe.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah sederhana untuk membuat nasi tutug tempe yang harum dan menggugah selera di rumah.

Bahan-bahan

  • 200 gram tempe
  • 6 siung bawang merah
  • 4 siung bawang putih
  • 6 cm kencur
  • 6 buah cabai rawit merah
  • 3 buah cabai merah keriting
  • 15 gram daun kemangi
  • 2-3 sendok makan minyak
  • 1 sendok teh garam
  • 1/2 sendok makan gula pasir
  • 3/4 sendok teh penyedap

Pelengkap

  • Nasi putih
  • Ayam goreng
  • Tahu goreng
  • Jukut goreng
  • Timun
  • Sambal

Cara Membuat

  1. Potong tempe menjadi beberapa bagian. Panaskan wajan, kemudian panggang tempe hingga permukaannya berubah kecokelatan. Setelah matang, angkat dan sisihkan.
  1. Masukkan bawang merah, bawang putih, kencur, cabai rawit, cabai merah keriting, dan minyak ke dalam food chopper. Proses sampai bumbu menjadi halus.
  1. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga aromanya harum dan matang.
  1. Masukkan tempe yang telah dipanggang ke dalam food chopper, kemudian proses hingga teksturnya menjadi lebih halus sesuai selera.
  1. Campurkan tempe ke dalam bumbu yang sedang ditumis. Masak sambil terus diaduk hingga tempe berubah warna dan terasa lebih kering.
  1. Tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata dan gula larut.
  1. Masukkan daun kemangi, kemudian masak kembali hingga campuran tempe menjadi cukup kering dan aromanya semakin harum.
  1. Setelah matang, pindahkan tumisan tempe ke dalam wadah.
  1. Sajikan nasi tutug tempe bersama nasi putih, ayam goreng, tahu goreng, jukut goreng, irisan timun, dan sambal.

Nasi tutug tempe pun siap disantap. Perpaduan tempe yang gurih dengan aroma kencur dan kemangi membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu ke Hotel, Resep Omelet Jamur Ini Bisa Dibuat Sendiri di Rumah - Image
Kuliner

Tak Perlu ke Hotel, Resep Omelet Jamur Ini Bisa Dibuat Sendiri di Rumah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.50 WIB

Tak Perlu Jago Masak! Resep Tempe Orek Empuk dengan Bumbu Meresap hingga ke Dalam - Image
Kuliner

Tak Perlu Jago Masak! Resep Tempe Orek Empuk dengan Bumbu Meresap hingga ke Dalam

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.33 WIB

Tak Perlu Jajan, Ini Resep Tahu Cabai Garam Renyah dan Gurih di Rumah - Image
Kuliner

Tak Perlu Jajan, Ini Resep Tahu Cabai Garam Renyah dan Gurih di Rumah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.13 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore