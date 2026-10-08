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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.17 WIB

Resep Piscok 2.0, Pisang Manis dengan Chocolate Mousse

Potret piscok 2.0 dengan banana compote dan chocolate mousse. (instagram.com/@luvitaho) - Image

Potret piscok 2.0 dengan banana compote dan chocolate mousse. (instagram.com/@luvitaho)

JawaPos.com - Pisang cokelat atau piscok biasanya dikenal sebagai camilan sederhana dengan perpaduan pisang dan cokelat. Namun, akun Instagram @luvitaho punya versi yang lebih modern dengan mengolah pisang menjadi banana compote dan memasangkannya dengan chocolate mousse.

Dalam unggahannya, kreasi ini disebut sebagai “piscok 2.0” dan sekilas mengingatkan kreatornya pada pisang uli. Alih-alih hanya mengandalkan potongan pisang dan cokelat, dessert ini menggunakan dua komponen dengan tekstur berbeda.

Banana compote memberikan rasa manis dari pisang yang dimasak bersama gula, brown sugar, lemon juice, dan vanilla. Sementara itu, chocolate mousse dibuat dari dark chocolate, susu, gelatin, dan whipping cream sehingga menghasilkan tekstur lembut dan creamy.

Bahan:
Banana compote:
400 gram pisang matang
80 gram gula
1 1/2 sendok makan brown sugar
1 sendok teh lemon juice
1 sendok teh air
1/2 sendok teh vanilla
2 cubit garam

Chocolate mousse:
145 gram dark chocolate
115 gram susu cair
1 lembar gelatin atau 4 gram
2 cubit garam
1/2 sendok teh vanilla
225 gram whipping cream

Cara Pembuatan:
1. Siapkan banana compote dengan memasak pisang matang bersama gula, brown sugar, lemon juice, air, vanilla, dan garam hingga pisang melunak dan campurannya menjadi seperti compote. Sisihkan hingga dingin.
2. Untuk membuat chocolate mousse, lelehkan dark chocolate bersama susu hingga tercampur rata.
3. Larutkan gelatin, kemudian masukkan ke dalam campuran cokelat dan susu. Tambahkan garam serta vanilla, lalu aduk hingga rata.
4. Kocok whipping cream hingga mengembang, kemudian campurkan secara bertahap dengan adonan cokelat hingga menjadi mousse yang lembut.
5. Susun banana compote dan chocolate mousse sesuai selera dalam wadah saji.
6. Dinginkan hingga chocolate mousse set sebelum disajikan.

Piscok 2.0 ini menawarkan cara berbeda menikmati perpaduan pisang dan cokelat. Banana compote memberikan rasa manis dengan sedikit sentuhan asam dari lemon, sedangkan chocolate mousse menghadirkan tekstur lembut yang membuat dessert terasa lebih creamy.

Kreasi ini cocok untuk pencinta dessert yang ingin mengolah pisang dan cokelat dengan tampilan serta tekstur yang lebih modern. Inspirasi “piscok” pun bisa dikembangkan menjadi sajian dessert rumahan yang tidak terpaku pada bentuk camilan klasik.

***

Editor: Novia Tri Astuti
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