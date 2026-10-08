Resep High Protein Tokpokki, Tteok Ayam dengan Saus Gochujang

JawaPos.com - Tokpokki identik dengan tteok atau kue beras yang kenyal dan saus pedas manis khas Korea. Namun, tekstur serupa bisa dibuat dengan bahan utama yang berbeda untuk menghasilkan versi dengan kandungan protein yang lebih dominan.

Resep hi protein tokpokki ini dibagikan oleh akun Instagram @nicorafdy. Kreator membuat tteok dari dada ayam yang dicampur tepung tapioka, kemudian menyajikannya dengan saus berbasis gochujang.

Menurut kreatornya, tekstur tteok ayam ini memang tidak sepenuhnya menyerupai tokpokki pada umumnya. Meski begitu, hidangan tersebut tetap menawarkan sensasi makan yang menyenangkan dan mengenyangkan dengan komposisi bahan yang lebih berfokus pada protein.

Bahan:

Bahan saus:

2 sendok makan pasta gochujang

1 sendok makan kecap asin

3 sendok makan madu atau pengganti sesuai selera

50-100 ml air

100 ml susu

Bahan tteok ayam:

300 gram dada ayam

3 sendok makan tepung tapioka, tidak munjung

1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh kaldu bubuk

Pelengkap:

Bawang bombay secukupnya

Daun bawang secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Haluskan dada ayam hingga teksturnya menjadi adonan.

2. Campurkan ayam dengan tepung tapioka, garam, dan kaldu bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Bentuk adonan menjadi potongan memanjang menyerupai tteok.

4. Masak tteok ayam hingga matang, kemudian sisihkan.

5. Untuk membuat saus, campurkan pasta gochujang, kecap asin, madu, dan air. Masak hingga bumbu tercampur rata.

6. Masukkan tteok ayam ke dalam saus, lalu aduk hingga seluruh permukaannya terbalut.

7. Tuangkan susu pada tahap akhir memasak. Aduk kembali hingga saus tercampur dan mencapai kekentalan yang diinginkan.

8. Tambahkan bawang bombay dan daun bawang sebagai pelengkap, kemudian sajikan.

Hi protein tokpokki ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin menikmati hidangan dengan nuansa Korean food sambil mengubah komposisi tteok-nya. Dada ayam menjadi bahan utama pengganti kue beras, sedangkan saus gochujang tetap memberikan karakter rasa pedas dan gurih yang identik dengan tokpokki.

Kreator juga mengingatkan bahwa teksturnya tidak akan persis seperti tteok tradisional. Namun, bagi yang lebih mementingkan menu dengan protein yang lebih dominan, kreasi ini bisa menjadi pilihan untuk dicoba di rumah.