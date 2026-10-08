Resep Pumpkin Soup Creamy, Sup Labu dan Wortel yang Hangat

JawaPos.com - Labu tidak hanya cocok diolah menjadi kolak atau berbagai hidangan manis. Sayuran berwarna oranye ini juga bisa menjadi bahan utama sup creamy yang hangat dan lembut, seperti pumpkin soup dengan tambahan wortel.

Resep pumpkin soup ini dibagikan oleh akun Instagram @ceritaqonita. Labu dan wortel dipadukan dengan bawang bombai, kemudian dimasak bersama susu cair dan cooking cream untuk menghasilkan tekstur yang lebih creamy.

Penggunaan cairan dalam resep ini cukup fleksibel. Susu bisa dicampur dengan air atau digunakan sepenuhnya sebagai pengganti air jika ingin mendapatkan hasil yang lebih creamy. Bumbunya pun sederhana sehingga rasa sayuran tetap menjadi bagian utama dari hidangan.

Bahan:

Bahan utama:

200 gram labu, kupas dan potong

Wortel secukupnya

1/2 buah bawang bombai, cincang kasar

Susu cair secukupnya

Cooking cream secukupnya

Air secukupnya, opsional

Bumbu:

Garam secukupnya

Kaldu bubuk atau kaldu jamur secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Kupas labu, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Siapkan juga wortel dan bawang bombai.

2. Masak labu, wortel, dan bawang bombai hingga sayuran melunak.

3. Haluskan sayuran yang sudah matang hingga mendapatkan tekstur seperti puree.

4. Masukkan puree sayuran ke dalam panci, kemudian tambahkan susu cair dan cooking cream. Jika ingin tekstur yang lebih ringan, susu dan cooking cream dapat dicampur dengan air.

5. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk atau kaldu jamur, bawang putih bubuk, dan lada. Aduk hingga tercampur rata.

6. Masak kembali dengan api kecil sambil diaduk hingga sup panas dan memiliki kekentalan yang diinginkan.

7. Koreksi rasa, kemudian angkat dan sajikan selagi hangat.

Pumpkin soup ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati hidangan berkuah dengan tekstur creamy. Rasa labu dan wortel berpadu dengan susu serta cooking cream, sementara bawang bombai dan bumbu sederhana memberikan rasa gurih pada sup.

Takaran cairannya juga dapat disesuaikan dengan tekstur yang diinginkan. Gunakan lebih banyak susu jika menyukai sup yang creamy, atau tambahkan air untuk mendapatkan konsistensi yang lebih ringan.