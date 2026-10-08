Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Wedang Ronde Jahe yang Enak di Rumah

JawaPos.com – Wedang ronde merupakan salah satu minuman tradisional yang begitu lekat dengan kuliner Jawa. Minuman hangat ini terdiri dari bola-bola tepung ketan yang kenyal, lengkap dengan isian kacang manis, kemudian disiram kuah jahe yang harum dan kaya rempah.
Tidak hanya cocok untuk menghangatkan tubuh, sensasi hangat dari kuah jahe serta tekstur ronde yang lembut dan kenyal membuat minuman ini terasa nyaman dinikmati, terutama pada malam hari atau ketika cuaca sedang dingin.
Wedang ronde biasanya mudah ditemukan di pedagang kaki lima yang berjualan pada malam hari. Namun, Anda juga dapat membuatnya sendiri di rumah karena bahan yang dibutuhkan cukup sederhana dan prosesnya tidak terlalu rumit.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep wedang ronde jahe yang bisa menjadi pilihan minuman hangat untuk keluarga.
Bakar jahe utuh menggunakan api kecil hingga sedang sampai bagian kulitnya tampak gosong. Setelah itu, geprek jahe agar aromanya lebih mudah keluar.
Masukkan air, jahe bakar, daun pandan, serai, dan gula pasir ke dalam panci. Didihkan campuran tersebut, kemudian kecilkan api. Masak selama sekitar 12–20 menit agar aroma rempah semakin kuat.
Masukkan kacang mede atau kacang tanah goreng, gula pasir, selai kacang, dan garam ke dalam food processor.
Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata. Setelah itu, ambil sedikit adonan dan bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil sebagai isian ronde. Sisihkan.
Kupas jahe, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam blender bersama air dan haluskan.
Saring hasil blender untuk memisahkan ampasnya. Setelah itu, masak ekstrak jahe hingga mendidih dan sisihkan terlebih dahulu.
Campurkan tepung ketan, tepung tapioka, dan garam dalam sebuah wadah. Tuangkan air panas secara perlahan sambil diaduk menggunakan sumpit.
Setelah adonan mulai menyatu, lanjutkan menguleni menggunakan tangan hingga teksturnya lembut dan mudah dibentuk.
Bagi adonan menjadi tiga bagian. Biarkan salah satunya tetap berwarna putih, kemudian beri perisa pandan pada bagian kedua untuk menghasilkan warna hijau. Bagian lainnya dapat diberi perisa cocopandan agar menghasilkan warna merah muda.
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Jawa Pos
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