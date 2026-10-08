Cuma Pakai Bahan Sederhana, Ini Resep Ayam Bacem Manis Gurih yang Bikin Nagih

Resep Ayam Bacem yang Enak dan Praktis./freepik.com

JawaPos.com – Ayam bacem menjadi salah satu hidangan khas Jawa yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan rasa manis dari gula merah dan kecap dengan gurihnya bumbu membuat lauk ini cocok dinikmati bersama nasi hangat.

Tidak hanya enak, ayam bacem juga cukup praktis untuk dibuat sebagai menu keluarga. Hidangan ini bisa disajikan untuk makan siang, makan malam, maupun dijadikan bekal untuk dibawa ke sekolah atau kantor.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep ayam bacem ini dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel. Bahan-bahannya sederhana dan proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Berikut bahan dan cara membuat ayam bacem yang empuk dengan rasa manis gurih yang pas.

Bahan-bahan Ayam Bacem 650 gram paha ayam

1 sachet Desaku Marinasi

1 sachet bawang putih bubuk

1 sachet Ladaku

45 gram lengkuas

5 lembar daun salam

5 sendok makan kecap manis

40 gram gula merah

500 ml air kelapa Bahan Pelengkap Nasi putih hangat

Sambal

Selada

Tomat, potong sesuai selera Cara Membuat Ayam Bacem Bersihkan paha ayam dengan cara mencucinya hingga bersih. Setelah itu, tiriskan dan siapkan wajan untuk proses memasak. Masukkan paha ayam ke dalam wajan. Tambahkan bumbu marinasi, bawang putih bubuk, lada bubuk, lengkuas yang sudah dimemarkan, serta daun salam. Masukkan gula merah, kecap manis, dan air kelapa ke dalam wajan. Aduk seluruh bahan secara perlahan hingga bumbu tercampur rata dan seluruh bagian ayam terbalut bumbu. Masak ayam menggunakan api yang sesuai hingga air mulai menyusut. Proses ini penting agar bumbu meresap ke dalam daging dan rasa ayam menjadi lebih kaya. Ketika bagian bawah ayam sudah cukup matang dan bumbu mulai mengental, balik paha ayam agar sisi lainnya juga terkena bumbu secara merata. Masak kembali selama beberapa saat hingga kuah semakin sedikit dan bumbu menempel pada ayam. Setelah ayam matang dan bumbunya sudah meresap, matikan kompor. Angkat ayam bacem dan pindahkan ke wadah. Sajikan ayam bacem bersama nasi putih hangat, sambal, serta selada dan potongan tomat sebagai lalapan. Ayam bacem rumahan pun siap dinikmati. Rasa manis gurih dari bumbu, aroma lengkuas dan daun salam, serta tekstur ayam yang empuk membuat hidangan ini cocok menjadi lauk sederhana untuk keluarga.