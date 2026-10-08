Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.28 WIB

Cuma Pakai Bahan Sederhana, Ini Resep Ayam Bacem Manis Gurih yang Bikin Nagih

Resep Ayam Bacem yang Enak dan Praktis./freepik.com

JawaPos.com – Ayam bacem menjadi salah satu hidangan khas Jawa yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan rasa manis dari gula merah dan kecap dengan gurihnya bumbu membuat lauk ini cocok dinikmati bersama nasi hangat.

Tidak hanya enak, ayam bacem juga cukup praktis untuk dibuat sebagai menu keluarga. Hidangan ini bisa disajikan untuk makan siang, makan malam, maupun dijadikan bekal untuk dibawa ke sekolah atau kantor.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep ayam bacem ini dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel. Bahan-bahannya sederhana dan proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Berikut bahan dan cara membuat ayam bacem yang empuk dengan rasa manis gurih yang pas.

Bahan-bahan Ayam Bacem

  • 650 gram paha ayam
  • 1 sachet Desaku Marinasi
  • 1 sachet bawang putih bubuk
  • 1 sachet Ladaku
  • 45 gram lengkuas
  • 5 lembar daun salam
  • 5 sendok makan kecap manis
  • 40 gram gula merah
  • 500 ml air kelapa

Bahan Pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Sambal
  • Selada
  • Tomat, potong sesuai selera

Cara Membuat Ayam Bacem

  1. Bersihkan paha ayam dengan cara mencucinya hingga bersih. Setelah itu, tiriskan dan siapkan wajan untuk proses memasak.
  1. Masukkan paha ayam ke dalam wajan. Tambahkan bumbu marinasi, bawang putih bubuk, lada bubuk, lengkuas yang sudah dimemarkan, serta daun salam.
  1. Masukkan gula merah, kecap manis, dan air kelapa ke dalam wajan.
  1. Aduk seluruh bahan secara perlahan hingga bumbu tercampur rata dan seluruh bagian ayam terbalut bumbu.
  1. Masak ayam menggunakan api yang sesuai hingga air mulai menyusut. Proses ini penting agar bumbu meresap ke dalam daging dan rasa ayam menjadi lebih kaya.
  1. Ketika bagian bawah ayam sudah cukup matang dan bumbu mulai mengental, balik paha ayam agar sisi lainnya juga terkena bumbu secara merata.
  1. Masak kembali selama beberapa saat hingga kuah semakin sedikit dan bumbu menempel pada ayam.
  1. Setelah ayam matang dan bumbunya sudah meresap, matikan kompor. Angkat ayam bacem dan pindahkan ke wadah.
  1. Sajikan ayam bacem bersama nasi putih hangat, sambal, serta selada dan potongan tomat sebagai lalapan.

Ayam bacem rumahan pun siap dinikmati. Rasa manis gurih dari bumbu, aroma lengkuas dan daun salam, serta tekstur ayam yang empuk membuat hidangan ini cocok menjadi lauk sederhana untuk keluarga.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis, ayam bacem bisa menjadi pilihan menu rumahan yang lezat tanpa perlu proses yang terlalu rumit.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Mie Goreng Kecap Rumahan, Manis Gurih dengan Topping Udang yang Lezat - Image
Kuliner

Resep Mie Goreng Kecap Rumahan, Manis Gurih dengan Topping Udang yang Lezat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Wedang Ronde Jahe yang Enak di Rumah - Image
Kuliner

Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Wedang Ronde Jahe yang Enak di Rumah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.13 WIB

Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Capcay Sayur Kuah Kental yang Nikmat - Image
Kuliner

Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Capcay Sayur Kuah Kental yang Nikmat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.02 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore