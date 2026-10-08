Cuma Pakai Bahan Sederhana, Ini Resep Ayam Bacem Manis Gurih yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Ayam bacem menjadi salah satu hidangan khas Jawa yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan rasa manis dari gula merah dan kecap dengan gurihnya bumbu membuat lauk ini cocok dinikmati bersama nasi hangat.
Tidak hanya enak, ayam bacem juga cukup praktis untuk dibuat sebagai menu keluarga. Hidangan ini bisa disajikan untuk makan siang, makan malam, maupun dijadikan bekal untuk dibawa ke sekolah atau kantor.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep ayam bacem ini dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel. Bahan-bahannya sederhana dan proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit.
Berikut bahan dan cara membuat ayam bacem yang empuk dengan rasa manis gurih yang pas.
Ayam bacem rumahan pun siap dinikmati. Rasa manis gurih dari bumbu, aroma lengkuas dan daun salam, serta tekstur ayam yang empuk membuat hidangan ini cocok menjadi lauk sederhana untuk keluarga.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis, ayam bacem bisa menjadi pilihan menu rumahan yang lezat tanpa perlu proses yang terlalu rumit.
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Jawa Pos
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