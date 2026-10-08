Bikin di Rumah Yuk! Resep Kue Lapis Pepe Cokelat Berlapis yang Cantik dan Enak

Resep Kue Lapis Pepe Cokelat yang Wangi dan Kenyal./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Kue lapis pepe cokelat bisa menjadi pilihan camilan tradisional yang cocok disajikan untuk keluarga. Teksturnya kenyal, rasanya manis, dan aroma pandan berpadu dengan cokelat sehingga membuat kue ini semakin menggugah selera.

Meskipun memiliki tampilan berlapis yang terlihat cukup rumit, proses pembuatannya sebenarnya tidak terlalu sulit. Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan sehingga siapa saja bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep kue lapis pepe cokelat berikut menggunakan perpaduan santan, tepung sagu, cokelat, dan susu kental manis. Hasil akhirnya berupa kue berlapis dengan rasa manis, aroma harum, serta tekstur yang kenyal dan lembut.

Berikut bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-bahan Kue Lapis Pepe Cokelat Bahan utama:

800 ml santan instan

800 ml air

6 lembar daun pandan

600 gram tepung sagu

650 gram gula pasir

1,5 sendok teh bubuk vanili atau 2 sendok teh perisa vanila

2 sendok teh garam Bahan untuk lapisan cokelat:

175 ml Indomilk Kental Manis Swiss Choco

3 sendok makan bubuk cokelat Bahan untuk lapisan putih:

150 ml Indomilk Kental Manis Plain Bahan untuk lapisan cokelat bagian atas:

1 sendok teh kopi bubuk espresso

1 sendok makan bubuk cokelat

1 sendok makan tepung sagu Bahan tambahan:

Minyak goreng secukupnya untuk mengoles loyang Cara Membuat Kue Lapis Pepe Cokelat Masukkan santan, air, daun pandan, gula pasir, dan garam ke dalam panci. Masak menggunakan api sedang hingga campuran hampir mendidih, kemudian matikan api dan biarkan hingga suhunya turun. Setelah dingin, keluarkan daun pandan dari campuran santan. Tambahkan tepung sagu dan bubuk vanili, kemudian aduk menggunakan balloon whisk sampai seluruh bahan tercampur rata dan tidak menggumpal. Bagi adonan menjadi dua bagian. Ambil sedikit adonan dari salah satu bagian, kemudian gunakan untuk melarutkan bubuk cokelat agar lebih mudah tercampur. Masukkan larutan cokelat tersebut ke dalam salah satu bagian adonan. Tambahkan Indomilk Kental Manis Swiss Choco, lalu aduk sampai warnanya merata. Untuk membuat adonan putih, tambahkan Indomilk Kental Manis Plain ke bagian adonan lainnya. Aduk hingga tercampur sempurna. Siapkan adonan khusus untuk bagian paling atas. Ambil sekitar dua centong adonan cokelat, lalu campurkan dengan bubuk cokelat, kopi espresso, dan tepung sagu. Aduk sampai rata. Olesi seluruh permukaan loyang menggunakan sedikit minyak goreng. Sementara itu, panaskan kukusan hingga benar-benar menghasilkan uap. Tuangkan satu centong adonan putih ke dalam loyang, kemudian kukus selama kurang lebih 4 menit. Setelah lapisan pertama mengeras, tuangkan satu centong adonan cokelat di atasnya. Kukus kembali selama sekitar 4 menit. Ulangi proses menuang adonan putih dan cokelat secara bergantian hingga seluruh adonan habis dan lapisan putih menjadi lapisan terakhir. Setelah lapisan putih selesai, tuangkan adonan cokelat yang telah dicampur kopi, bubuk cokelat, dan tepung sagu di bagian paling atas. Kukus kembali selama kurang lebih 20 menit hingga seluruh kue matang sempurna. Setelah matang, jangan langsung mengeluarkan kue dari loyang. Biarkan hingga suhunya benar-benar dingin agar teksturnya lebih set dan tidak mudah rusak saat dipotong. Keluarkan kue dari loyang, kemudian potong sesuai selera. Kue lapis pepe cokelat kini siap disajikan. Perpaduan lapisan putih dan cokelat membuat tampilannya menarik, sementara tekstur kenyal serta aroma pandan dan cokelat membuatnya cocok menjadi teman minum teh atau kopi.