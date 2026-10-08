Bikin di Rumah Yuk! Resep Kue Lapis Pepe Cokelat Berlapis yang Cantik dan Enak

JawaPos.com – Kue lapis pepe cokelat bisa menjadi pilihan camilan tradisional yang cocok disajikan untuk keluarga. Teksturnya kenyal, rasanya manis, dan aroma pandan berpadu dengan cokelat sehingga membuat kue ini semakin menggugah selera.
Meskipun memiliki tampilan berlapis yang terlihat cukup rumit, proses pembuatannya sebenarnya tidak terlalu sulit. Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan sehingga siapa saja bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep kue lapis pepe cokelat berikut menggunakan perpaduan santan, tepung sagu, cokelat, dan susu kental manis. Hasil akhirnya berupa kue berlapis dengan rasa manis, aroma harum, serta tekstur yang kenyal dan lembut.
Berikut bahan dan langkah pembuatannya.
Bahan utama:
Bahan untuk lapisan cokelat:
Bahan untuk lapisan putih:
Bahan untuk lapisan cokelat bagian atas:
Bahan tambahan:
Kue lapis pepe cokelat kini siap disajikan. Perpaduan lapisan putih dan cokelat membuat tampilannya menarik, sementara tekstur kenyal serta aroma pandan dan cokelat membuatnya cocok menjadi teman minum teh atau kopi.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses pembuatan yang sederhana, resep ini bisa menjadi pilihan untuk membuat jajanan tradisional sendiri di rumah.
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Jawa Pos
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