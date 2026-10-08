Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.16 WIB

Bikin di Rumah Yuk! Resep Kue Lapis Pepe Cokelat Berlapis yang Cantik dan Enak

Resep Kue Lapis Pepe Cokelat yang Wangi dan Kenyal./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Kue lapis pepe cokelat bisa menjadi pilihan camilan tradisional yang cocok disajikan untuk keluarga. Teksturnya kenyal, rasanya manis, dan aroma pandan berpadu dengan cokelat sehingga membuat kue ini semakin menggugah selera.

Meskipun memiliki tampilan berlapis yang terlihat cukup rumit, proses pembuatannya sebenarnya tidak terlalu sulit. Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan sehingga siapa saja bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep kue lapis pepe cokelat berikut menggunakan perpaduan santan, tepung sagu, cokelat, dan susu kental manis. Hasil akhirnya berupa kue berlapis dengan rasa manis, aroma harum, serta tekstur yang kenyal dan lembut.

Berikut bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-bahan Kue Lapis Pepe Cokelat

Bahan utama:

  • 800 ml santan instan
  • 800 ml air
  • 6 lembar daun pandan
  • 600 gram tepung sagu
  • 650 gram gula pasir
  • 1,5 sendok teh bubuk vanili atau 2 sendok teh perisa vanila
  • 2 sendok teh garam

Bahan untuk lapisan cokelat:

  • 175 ml Indomilk Kental Manis Swiss Choco
  • 3 sendok makan bubuk cokelat

Bahan untuk lapisan putih:

  • 150 ml Indomilk Kental Manis Plain

Bahan untuk lapisan cokelat bagian atas:

  • 1 sendok teh kopi bubuk espresso
  • 1 sendok makan bubuk cokelat
  • 1 sendok makan tepung sagu

Bahan tambahan:

  • Minyak goreng secukupnya untuk mengoles loyang

Cara Membuat Kue Lapis Pepe Cokelat

  1. Masukkan santan, air, daun pandan, gula pasir, dan garam ke dalam panci. Masak menggunakan api sedang hingga campuran hampir mendidih, kemudian matikan api dan biarkan hingga suhunya turun.
  1. Setelah dingin, keluarkan daun pandan dari campuran santan. Tambahkan tepung sagu dan bubuk vanili, kemudian aduk menggunakan balloon whisk sampai seluruh bahan tercampur rata dan tidak menggumpal.
  1. Bagi adonan menjadi dua bagian. Ambil sedikit adonan dari salah satu bagian, kemudian gunakan untuk melarutkan bubuk cokelat agar lebih mudah tercampur.
  1. Masukkan larutan cokelat tersebut ke dalam salah satu bagian adonan. Tambahkan Indomilk Kental Manis Swiss Choco, lalu aduk sampai warnanya merata.
  1. Untuk membuat adonan putih, tambahkan Indomilk Kental Manis Plain ke bagian adonan lainnya. Aduk hingga tercampur sempurna.
  1. Siapkan adonan khusus untuk bagian paling atas. Ambil sekitar dua centong adonan cokelat, lalu campurkan dengan bubuk cokelat, kopi espresso, dan tepung sagu. Aduk sampai rata.
  1. Olesi seluruh permukaan loyang menggunakan sedikit minyak goreng. Sementara itu, panaskan kukusan hingga benar-benar menghasilkan uap.
  1. Tuangkan satu centong adonan putih ke dalam loyang, kemudian kukus selama kurang lebih 4 menit.
  1. Setelah lapisan pertama mengeras, tuangkan satu centong adonan cokelat di atasnya. Kukus kembali selama sekitar 4 menit.
  1. Ulangi proses menuang adonan putih dan cokelat secara bergantian hingga seluruh adonan habis dan lapisan putih menjadi lapisan terakhir.
  1. Setelah lapisan putih selesai, tuangkan adonan cokelat yang telah dicampur kopi, bubuk cokelat, dan tepung sagu di bagian paling atas.
  1. Kukus kembali selama kurang lebih 20 menit hingga seluruh kue matang sempurna.
  1. Setelah matang, jangan langsung mengeluarkan kue dari loyang. Biarkan hingga suhunya benar-benar dingin agar teksturnya lebih set dan tidak mudah rusak saat dipotong.
  1. Keluarkan kue dari loyang, kemudian potong sesuai selera.

Kue lapis pepe cokelat kini siap disajikan. Perpaduan lapisan putih dan cokelat membuat tampilannya menarik, sementara tekstur kenyal serta aroma pandan dan cokelat membuatnya cocok menjadi teman minum teh atau kopi.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses pembuatan yang sederhana, resep ini bisa menjadi pilihan untuk membuat jajanan tradisional sendiri di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Wedang Ronde Jahe yang Enak di Rumah - Image
Kuliner

Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Wedang Ronde Jahe yang Enak di Rumah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.13 WIB

Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Capcay Sayur Kuah Kental yang Nikmat - Image
Kuliner

Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Capcay Sayur Kuah Kental yang Nikmat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.02 WIB

Cocok untuk Ide Jualan, Ini Resep Bakso Ayam Keju yang Kenyal dan Ekonomis - Image
Kuliner

Cocok untuk Ide Jualan, Ini Resep Bakso Ayam Keju yang Kenyal dan Ekonomis

Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore