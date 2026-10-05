Resep Matcha London Cake, Cake Cokelat dengan Cream Matcha dan Keju

JawaPos.com - Matcha dan cokelat menjadi dua rasa yang cukup mudah dipadukan dalam berbagai dessert. Rasa cokelat yang pekat dapat dipertemukan dengan aroma khas matcha, lalu dilengkapi cream keju untuk memberikan rasa gurih.

Salah satu kreasi yang menggabungkan ketiganya adalah Matcha London Cake yang dibagikan oleh akun Instagram @kristanto_pd. Dessert ini terdiri dari cake cokelat sebagai dasar, kemudian dilengkapi dua jenis cream, yaitu cream matcha dan cream keju.

Adonan cake menggunakan tepung terigu dan cokelat bubuk sebagai bahan utama. Susu cair cokelat, gula, minyak, serta sedikit kopi bubuk juga digunakan untuk membangun rasa dan aroma pada bagian cake.

Sementara itu, cream matcha dibuat dari whipping cream bubuk, matcha bubuk, dan susu matcha dingin. Lapisan lainnya menggunakan perpaduan whipping cream dan keju spread yang menghasilkan rasa gurih sebagai pendamping cake cokelat dan matcha.

Bahan:

Bahan cake cokelat:

225 ml susu cair cokelat

110 gram gula pasir

70 ml minyak goreng

1/4 sendok teh garam

150 gram tepung terigu

65 gram cokelat bubuk

1 sendok teh baking powder

1/4 sendok teh soda kue

1 sendok teh vanila bubuk

1 sendok teh kopi bubuk

Bahan cream matcha:

100 gram whipping cream bubuk

1 sendok makan matcha bubuk

200 ml susu matcha dingin

Bahan cream keju:

50 gram whipping cream bubuk

1/2 bungkus keju spread

100 ml susu cair dingin

Cara Pembuatan:

1. Siapkan bahan-bahan untuk membuat cake cokelat, kemudian campurkan tepung terigu, cokelat bubuk, baking powder, soda kue, vanila bubuk, dan kopi bubuk.

2. Tambahkan gula pasir dan garam, lalu masukkan susu cair cokelat serta minyak goreng. Aduk hingga adonan tercampur rata.

3. Siapkan adonan cake untuk dipanggang hingga matang. Setelah matang, dinginkan sebelum diberi cream.

4. Untuk membuat cream matcha, campurkan whipping cream bubuk dan matcha bubuk. Tambahkan susu matcha dingin, kemudian kocok hingga cream terbentuk.

5. Buat cream keju dengan mencampurkan whipping cream bubuk, keju spread, dan susu cair dingin. Kocok hingga teksturnya menjadi cream.

6. Setelah cake cokelat dingin, susun atau lapisi dengan cream matcha dan cream keju sesuai selera.

7. Sajikan Matcha London Cake setelah seluruh komponennya selesai disusun.

Matcha London Cake bisa menjadi pilihan dessert bagi pencinta perpaduan rasa cokelat dan matcha. Kehadiran cream keju juga memberikan karakter rasa berbeda sehingga cake tidak hanya mengandalkan rasa manis dari bagian dasarnya.

Dikutip dari Instagram @kristanto_pd, resep ini menggunakan tiga komponen utama, yaitu cake cokelat, cream matcha, dan cream keju. Kombinasi tersebut membuat satu sajian dessert memiliki beberapa lapisan rasa dalam satu potongan.