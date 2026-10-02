Resep Gyudon, Rice Bowl Beef Jepang dengan Kuah Gurih Manis

JawaPos.com - Gyudon merupakan salah satu hidangan Jepang yang cocok dibuat untuk menu makan praktis di rumah. Hidangan ini terdiri dari nasi yang disajikan dengan irisan daging sapi tipis dan bawang bombai dalam kuah gurih dengan sedikit rasa manis.

Resep gyudon ini dibagikan oleh akun Instagram @teyyaskitchen. Bahan yang digunakan cukup sederhana, dengan beef slice sebagai bahan utama yang dimasak bersama bawang bombai dalam campuran dashi, sake, mirin, kecap asin, dan gula.

Cara memasaknya juga tidak membutuhkan banyak proses. Bawang bombai dan irisan daging sapi cukup dimasak langsung dalam kuah berbumbu hingga matang dan meresap. Setelah itu, daun bawang ditambahkan sebagai pelengkap sebelum gyudon disajikan di atas nasi.

Kuahnya menjadi salah satu bagian penting dalam hidangan ini. Perpaduan dashi, sake, mirin, kecap asin, dan gula memberikan rasa gurih dan manis yang menyatu dengan daging sapi serta bawang bombai.



Bahan:

1 buah bawang bombai, iris tipis

Daun bawang secukupnya, iris menyerong

Beef slice secukupnya

1/2 cup dashi atau kaldu Jepang

2 sendok makan sake atau dry white wine

2 sendok makan mirin

3 sendok makan kecap asin

1 sendok makan gula

Nasi secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Siapkan wajan dalam keadaan belum dipanaskan. Tuangkan dashi, sake, mirin, kecap asin, dan gula. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.

2. Masukkan irisan bawang bombai ke dalam wajan. Sebarkan bawang dan pisahkan lapisannya agar dapat matang secara merata.

3. Letakkan irisan beef slice di atas bawang bombai. Pisahkan lembaran daging agar menutupi permukaan bawang secara merata.

4. Tutup wajan menggunakan penutup, kemudian nyalakan api dengan tingkat sedang.

5. Setelah kuah mulai mendidih, buang kotoran atau lemak yang mengapung di permukaan kuah.

6. Kecilkan api hingga menjadi simmer, lalu lanjutkan memasak dalam keadaan tertutup selama sekitar 3-4 menit.

7. Taburkan irisan daun bawang di atas daging. Tutup kembali dan masak selama sekitar 1 menit.

8. Siapkan nasi dalam mangkuk, kemudian tuangkan beef dan bawang bombai beserta kuahnya di atas nasi.

Gyudon bisa menjadi pilihan menu ketika ingin menikmati rice bowl ala Jepang tanpa proses memasak yang rumit. Irisan beef yang lembut berpadu dengan bawang bombai dan kuah gurih manis sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.