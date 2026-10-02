Resep Tempe Mendoan Rice Paper, Renyah dengan Bumbu Gurih

JawaPos.com - Tempe mendoan biasanya dibuat dengan balutan adonan tepung berbumbu sebelum digoreng. Namun, ada cara berbeda yang bisa dicoba untuk membuat sajian tempe dengan menggunakan rice paper sebagai pembungkusnya.

Resep tempe mendoan rice paper ini dibagikan oleh akun Instagram @ibu.han. Tempe terlebih dahulu dipotong dan dikukus sebentar, kemudian dibungkus menggunakan rice paper yang sudah dicelupkan ke dalam campuran air dan bumbu.

Bumbu celupnya terdiri dari garam, ketumbar, bawang putih bubuk, kunyit bubuk, dan kaldu jamur. Daun bawang yang sudah dipotong-potong juga ditambahkan untuk memberikan aroma serta rasa yang lebih gurih.

Berbeda dari mendoan pada umumnya yang digoreng dalam minyak, versi ini dapat dimasak menggunakan pan fry atau air fryer. Cara tersebut membuat resepnya cukup praktis untuk dicoba sebagai variasi olahan tempe di rumah.

Bahan:

Tempe secukupnya

Rice paper secukupnya

Air matang secukupnya

Garam secukupnya

Ketumbar secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Kunyit bubuk secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Daun bawang secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Potong tempe sesuai selera, kemudian kukus sebentar hingga cukup matang. Angkat dan sisihkan.

2. Siapkan air matang dalam wadah. Tambahkan garam, ketumbar, bawang putih bubuk, kunyit bubuk, dan kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.

3. Potong-potong daun bawang, kemudian siapkan bersama tempe dan rice paper.

4. Celupkan rice paper ke dalam campuran air berbumbu hingga cukup lunak.

5. Letakkan potongan tempe di atas rice paper, kemudian tambahkan daun bawang. Bungkus hingga tempe tertutup dengan rapi.

6. Masak tempe mendoan rice paper menggunakan pan fry atau air fryer hingga bagian luarnya matang dan teksturnya sesuai selera.

7. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Tempe mendoan rice paper bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati olahan tempe dengan cara yang berbeda. Rice paper yang digunakan sebagai pembungkus memberikan tampilan dan tekstur yang berbeda dari balutan tepung pada mendoan biasanya.