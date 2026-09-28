Resep Japanese Style Green Scallion Chicken, Ayam Gurih Manis dengan Daun Bawang

JawaPos.com - Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Japanese Style Green Scallion Chicken bisa menjadi pilihan untuk membuat paha ayam dengan cita rasa gurih dan manis yang sederhana. Hidangan ini menggunakan ayam paha fillet tanpa tulang dengan kulit yang dimasak hingga bagian luarnya matang dan aromanya semakin harum.

Dikutip dari Instagram @jesselyn.mci8, resep ini memadukan soy sauce, sake, mirin, dan madu sebagai saus utama. Daun bawang juga menjadi salah satu bahan penting karena dimasak langsung bersama ayam sehingga aromanya ikut meresap ke dalam hidangan.

Cara membuatnya pun cukup praktis. Ayam dimasak terlebih dahulu dengan posisi kulit menghadap ke bawah, kemudian daun bawang dan bawang putih ditambahkan sebelum saus dituangkan. Setelah ayam matang sekitar 80-90 persen dan saus mulai menyatu, hidangan dapat diselesaikan dengan taburan biji wijen.

Bahan

2 paha ayam, fillet dan tanpa tulang dengan kulit

Daun bawang, iris, termasuk bagian putihnya

2-3 siung bawang putih, cincang

4-5 sdm soy sauce

3-4 sdm sake

1-3 sdm mirin

1 sdm madu

Biji wijen secukupnya

Sedikit minyak untuk memasak

Cara Pembuatan

1. Siapkan paha ayam yang sudah difillet dan dibuang tulangnya. Pastikan kulit ayam tetap menempel agar bagian luarnya dapat dimasak hingga lebih harum dan berwarna kecokelatan.

2. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan ayam dengan posisi kulit menghadap ke bawah, lalu masak hingga bagian kulit mulai matang dan mengeluarkan aroma gurih.

3. Masukkan daun bawang yang sudah diiris, termasuk bagian putihnya. Tumis daun bawang bersama ayam agar aromanya keluar dan menyatu dengan minyak serta lemak dari ayam.

4. Setelah itu, masukkan bawang putih cincang. Bawang putih ditambahkan agak belakangan agar tidak cepat gosong selama proses memasak ayam dan daun bawang.

5. Sambil menunggu ayam matang, siapkan saus dengan mencampurkan soy sauce, sake, mirin, dan madu. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

6. Tuangkan saus ke dalam wajan setelah ayam sudah cukup matang. Masak kembali sambil membiarkan saus meresap ke permukaan ayam dan bercampur dengan daun bawang.

7. Masak hingga ayam mencapai sekitar 80-90 persen tingkat kematangan, kemudian lanjutkan proses memasak sampai ayam benar-benar matang dan sausnya menyatu.

8. Taburkan biji wijen sebagai sentuhan akhir. Setelah matang, angkat dan sajikan Japanese Style Green Scallion Chicken selagi hangat.