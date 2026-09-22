Resep Nasi Bokchoy Tumis Daging, Menu Praktis dengan Sayuran

JawaPos.com - Bosan dengan menu nasi yang itu-itu saja? Nasi Bokchoy Tumis Daging bisa menjadi salah satu alternatif menu praktis yang memadukan nasi, sayuran, dan sumber protein dalam satu sajian. Hidangan ini terdiri dari tumis daging yang gurih serta nasi yang ditumis bersama bokchoy.

Dikutip dari Instagram @verenleecious, resep ini disebut sebagai menu yang mudah dibuat dan cocok untuk berbagai usia. Sumber juga menyebutnya sebagai menu yang high protein dan rich in fiber, dengan bahan utama berupa daging ayam atau sapi giling serta bokchoy.

Tumis daging menjadi salah satu komponen utama dalam hidangan ini. Daging giling dimasak bersama bawang putih cincang, kecap, kaldu ayam, dan garlic Himalayan salt. Bumbu yang sederhana membuat rasa daging tetap gurih dan cocok dipadukan dengan nasi.

Sementara itu, bokchoy digunakan sebagai campuran nasi. Sayuran tersebut ditumis terlebih dahulu bersama bawang putih, kemudian dicampurkan dengan nasi dan dibumbui menggunakan garlic Himalayan salt serta kaldu jamur.

Kombinasi keduanya membuat satu porsi nasi terasa lebih lengkap. Ada daging yang gurih, nasi dengan bokchoy yang memberikan tekstur sayuran, serta aroma bawang putih yang menjadi salah satu bumbu utama dalam kedua bagian masakan.

Menu ini juga cukup fleksibel karena daging yang digunakan bisa disesuaikan dengan pilihan antara ayam atau sapi giling. Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang tidak rumit, resep ini dapat menjadi inspirasi untuk menu makan sehari-hari.

Bahan

Tumis Daging:

1 sdm bawang putih cincang

250 gram daging ayam atau sapi giling

Kecap secukupnya

Kaldu ayam secukupnya

Garlic Himalayan salt secukupnya

Bokchoy Rice:

1 sdm bawang putih cincang

200 gram bokchoy

Nasi secukupnya

Garlic Himalayan salt secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan daging ayam atau sapi giling sesuai pilihan.

2. Panaskan wajan, kemudian tumis bawang putih cincang hingga harum.

3. Masukkan daging giling, lalu masak hingga berubah warna dan matang.

4. Tambahkan kecap, kaldu ayam, dan garlic Himalayan salt. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dengan daging.

5. Masak hingga bumbu meresap, kemudian sisihkan tumis daging.

6. Untuk membuat bokchoy rice, potong bokchoy menjadi bagian yang lebih kecil.

7. Panaskan wajan, kemudian tumis bawang putih cincang hingga harum.

8. Masukkan bokchoy dan tumis hingga mulai layu.

9. Tambahkan nasi, kemudian aduk hingga tercampur dengan bokchoy.

10. Bumbui dengan garlic Himalayan salt dan kaldu jamur secukupnya. Aduk hingga rata.

11. Sajikan nasi bokchoy bersama tumis daging di atasnya.

12. Nasi Bokchoy Tumis Daging siap disantap selagi hangat.