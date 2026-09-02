Resep Brownies Pisang 3 Bahan, Dessert Cokelat Simpel Tanpa Tepung

JawaPos.com - Ingin membuat brownies tetapi tidak punya banyak bahan di dapur? Brownies pisang ini bisa menjadi pilihan karena hanya membutuhkan tiga bahan utama, yaitu pisang, telur, dan bubuk kakao.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @nushi_studio melalui konten “Cooking with Fail-san”. Dikutip dari @nushi_studio, resep tersebut terinspirasi dari @bakingwithzeyno dan dibuat dengan cara yang sangat sederhana.

Pisang menjadi bahan penting dalam resep ini karena memberikan rasa manis sekaligus tekstur pada brownies. Semakin matang pisang yang digunakan, biasanya rasa manis alaminya juga akan semakin terasa.

Selain pisang, resep ini menggunakan dua butir telur. Telur dicampurkan langsung bersama pisang yang sudah dihaluskan sehingga tidak membutuhkan proses pemisahan putih dan kuning telur.

Bubuk kakao kemudian menjadi bahan yang memberikan cita rasa cokelat. Dengan hanya menggunakan bubuk kakao, adonan sudah memiliki rasa cokelat tanpa perlu menambahkan cokelat batang.

Chocolate chips dapat ditambahkan sebagai topping tambahan. Bahan ini bersifat opsional, tetapi bisa memberikan rasa cokelat yang lebih intens sekaligus tambahan tekstur pada brownies.

Cara membuatnya juga cukup singkat. Pisang cukup dihancurkan menggunakan garpu, kemudian dicampur dengan telur dan bubuk kakao hingga menjadi adonan yang rata.

Adonan selanjutnya dituangkan ke dalam loyang yang sudah dilapisi parchment paper. Penggunaan parchment paper membantu brownies lebih mudah diangkat setelah matang dan mengurangi risiko adonan menempel pada loyang.

Sebelum dipanggang, chocolate chips bisa ditaburkan di atas adonan. Jika tidak memiliki chocolate chips, bagian ini dapat dilewati karena brownies tetap bisa dibuat hanya dengan tiga bahan utama.