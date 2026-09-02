Menu Rumahan yang Selalu Dirindukan, Begini Resep Sayur Asem yang Segar dan Gurih

JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan rumahan khas Indonesia yang mudah disukai. Kuahnya yang memiliki cita rasa asam, gurih, dan sedikit manis terasa menyegarkan, terutama ketika disantap bersama nasi hangat.

Hidangan ini juga semakin nikmat jika dipadukan dengan lauk sederhana seperti ikan asin, tempe goreng, sambal terasi, maupun perkedel jagung.

Tak harus membeli di warung, sayur asem bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan, sementara proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang bisa menjadi pilihan menu makan sehari-hari.

Bahan-Bahan Bumbu Halus 2 siung bawang putih

7 siung bawang merah

3 buah cabai merah tanjung

50 gram kacang tanah mentah

100 ml air Bahan Sayur dan Kuah 100 gram kacang endul

100 gram kacang tanah

125 gram jagung putren

9 buah kacang panjang

80 gram biji melinjo

1 buah jagung manis

35 gram daun melinjo

2 buah labu siam

100 gram asam jawa

30 gram lengkuas, memarkan

100 gram gula merah

4 lembar daun salam

2,5 liter air

1 sendok makan garam

1 sendok makan gula pasir Pelengkap Ikan asin

Sambal terasi

Nasi putih

Perkedel jagung Cara Membuat Sayur Asem Tuangkan air ke dalam panci, kemudian panaskan hingga mendidih.

Sambil menunggu air mendidih, masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kacang tanah, dan 100 ml air ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan.

Setelah air mendidih, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam panci. Aduk hingga tercampur rata.

Tambahkan kacang tanah, kacang endul, dan biji melinjo. Masukkan pula lengkuas serta daun salam untuk memperkuat aroma kuah.

Larutkan asam jawa menggunakan air panas. Aduk sampai sari asam keluar, kemudian saring dan tuangkan airnya ke dalam panci.

Beri gula merah, gula pasir, dan garam. Aduk kembali, lalu masak selama kurang lebih 15–20 menit agar bumbu dan kuah semakin menyatu.

Sementara kuah dimasak, siapkan sayuran. Potong labu siam, kacang panjang, jagung putren, dan jagung manis sesuai ukuran yang diinginkan.

Masukkan sayuran tersebut ke dalam panci. Tambahkan daun melinjo, kemudian masak sampai seluruh sayuran matang tetapi tidak terlalu lembek.

Untuk membuat ikan asin sebagai pendamping, potong ikan asin sesuai selera. Rendam sebentar menggunakan air panas, kemudian tiriskan hingga cukup kering.