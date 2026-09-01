Lauk Hemat untuk Keluarga, Begini Cara Membuat Oseng Usus yang Empuk dan Pedas

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk yang murah tetapi tetap menggugah selera? Oseng usus ayam bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Dengan bumbu yang kaya rempah dan cita rasa pedas gurih, usus ayam dapat berubah menjadi hidangan sederhana yang begitu nikmat. Teksturnya yang kenyal juga membuat lauk ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng usus ayam yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Bersihkan usus ayam dengan teliti, kemudian potong sesuai selera dan sisihkan.
Didihkan air dalam panci. Masukkan usus bersama serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan, daun salam, serta garam.
Rebus sampai usus matang dan teksturnya empuk. Setelah itu, angkat lalu tiriskan hingga airnya berkurang.
Untuk bumbu, masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit, jahe, lengkuas, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai keriting ke dalam chopper. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan.
Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus sampai harum dan matang.
Masukkan serai yang telah digeprek, daun salam, daun jeruk, garam, gula pasir, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.
Tuangkan 200 ml air, lalu masak kembali sampai bumbu mulai mendidih dan aromanya semakin keluar.
Masukkan usus ayam yang sebelumnya sudah direbus. Aduk perlahan agar bumbu merata dan meresap.
Masak beberapa saat hingga kuah menyusut dan bumbu melekat pada usus. Koreksi rasa sesuai selera.
Setelah matang, angkat dan sajikan oseng usus ayam dalam wadah.
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Jawa Pos
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