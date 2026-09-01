Lauk Hemat untuk Keluarga, Begini Cara Membuat Oseng Usus yang Empuk dan Pedas

Resep Oseng Usus yang Enak dan Murah Meriah. (freepik.com)

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk yang murah tetapi tetap menggugah selera? Oseng usus ayam bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Dengan bumbu yang kaya rempah dan cita rasa pedas gurih, usus ayam dapat berubah menjadi hidangan sederhana yang begitu nikmat. Teksturnya yang kenyal juga membuat lauk ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng usus ayam yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan Oseng Usus 500 gram usus ayam

200 ml air

2 batang serai

3 lembar daun salam

6 lembar daun jeruk purut

1 sendok teh garam

1 sendok teh gula pasir

1,5 sendok teh kaldu jamur Bumbu Halus 80 gram bawang merah

40 gram bawang putih

10 gram jahe

10 gram kunyit

4 butir kemiri, sangrai

10 gram lengkuas

20 gram cabai rawit merah

35 gram cabai merah besar

20 gram cabai keriting merah

Air secukupnya untuk membantu proses menghaluskan Bahan untuk Merebus Usus 2 liter air

1 sendok teh garam

4 lembar daun salam

15 gram lengkuas

1 batang serai Cara Membuat Bersihkan usus ayam dengan teliti, kemudian potong sesuai selera dan sisihkan.

Didihkan air dalam panci. Masukkan usus bersama serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan, daun salam, serta garam.

Rebus sampai usus matang dan teksturnya empuk. Setelah itu, angkat lalu tiriskan hingga airnya berkurang.

Untuk bumbu, masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit, jahe, lengkuas, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai keriting ke dalam chopper. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan.

Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus sampai harum dan matang.

Masukkan serai yang telah digeprek, daun salam, daun jeruk, garam, gula pasir, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.

Tuangkan 200 ml air, lalu masak kembali sampai bumbu mulai mendidih dan aromanya semakin keluar.

Masukkan usus ayam yang sebelumnya sudah direbus. Aduk perlahan agar bumbu merata dan meresap.

Masak beberapa saat hingga kuah menyusut dan bumbu melekat pada usus. Koreksi rasa sesuai selera.