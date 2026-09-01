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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 2 September 2026 | 05.49 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Sop Bening yang Segar dan Lezat

Resep Sop Bening yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Sop Bening yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Sop bening bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan hidangan rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Kuahnya yang ringan dengan perpaduan sayuran membuat makanan ini cocok disantap kapan saja.

Hidangan berkuah hangat ini juga dapat menjadi pilihan ketika cuaca sedang dingin. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, sop bening bisa dibuat tanpa proses yang rumit.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sop bening sederhana yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • Wortel secukupnya
  • Buncis secukupnya
  • Kentang secukupnya
  • Kol secukupnya
  • Daun bawang
  • Daun seledri
  • Makaroni
  • Kaldu sapi
  • 6 siung bawang putih
  • ½ sendok teh merica
  • 1.200 ml air
  • Garam secukupnya
  • Gula secukupnya
  • Bawang goreng untuk taburan
  • Minyak secukupnya

Cara Membuat Sop Bening

  1. Bersihkan wortel, buncis, kentang, dan kol. Kemudian potong sesuai selera dan sisihkan.
  2. Iris daun bawang serta daun seledri, lalu tempatkan dalam wadah terpisah.
  3. Haluskan bawang putih bersama merica dan sedikit garam menggunakan cobek.
  4. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang telah dihaluskan sampai mengeluarkan aroma harum.
  5. Didihkan 1.200 ml air di dalam panci.
  6. Setelah air mendidih, masukkan makaroni, kentang, dan wortel. Masak hingga bahan-bahan tersebut mulai lunak.
  7. Masukkan bumbu yang sudah ditumis, lalu aduk hingga tercampur dengan kuah.
  8. Tambahkan buncis dan daun bawang. Masak kembali beberapa saat.
  9. Bumbui dengan gula, garam, dan kaldu sapi sesuai selera. Koreksi rasa.
  10. Terakhir, masukkan kol dan daun seledri. Masak sampai seluruh sayuran matang tetapi tetap memiliki tekstur.
  11. Angkat sop dan tuangkan ke dalam mangkuk.
  12. Beri taburan bawang goreng di atasnya.

Sop bening siap dinikmati selagi hangat. Sajikan bersama nasi putih untuk mendapatkan hidangan rumahan yang sederhana, segar, dan mengenyangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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