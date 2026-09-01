Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Sop Bening yang Segar dan Lezat

JawaPos.com - Sop bening bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan hidangan rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Kuahnya yang ringan dengan perpaduan sayuran membuat makanan ini cocok disantap kapan saja.

Hidangan berkuah hangat ini juga dapat menjadi pilihan ketika cuaca sedang dingin. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, sop bening bisa dibuat tanpa proses yang rumit.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sop bening sederhana yang dapat dicoba di rumah.