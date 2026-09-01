Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Sop Bening yang Segar dan Lezat

Resep Sop Bening yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com - Sop bening bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan hidangan rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Kuahnya yang ringan dengan perpaduan sayuran membuat makanan ini cocok disantap kapan saja.
Hidangan berkuah hangat ini juga dapat menjadi pilihan ketika cuaca sedang dingin. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, sop bening bisa dibuat tanpa proses yang rumit.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sop bening sederhana yang dapat dicoba di rumah.
Sop bening siap dinikmati selagi hangat. Sajikan bersama nasi putih untuk mendapatkan hidangan rumahan yang sederhana, segar, dan mengenyangkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya