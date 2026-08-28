Resep Udang Saus Mentega, Menu Rumahan Gurih dan Praktis

Potret udang saus mentega dengan bawang, cabai, kecap, saus tiram, dan mentega. (Sumber: instagram.com/@mirandayokana) JawaPos.com - Kalau punya stok udang di rumah, tidak harus selalu dimasak dengan cara yang sama. Salah satu olahan yang praktis untuk dicoba adalah udang saus mentega, menu dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang cocok disantap bersama nasi hangat. Resep udang saus mentega ini dibagikan oleh akun Instagram @mirandayokana. Dikutip dari @mirandayokana, hidangan tersebut menggunakan 300 gram udang yang dimasak bersama bawang, cabai, berbagai jenis saus, serta mentega sebagai salah satu bahan utamanya. Mentega menjadi salah satu bahan yang memberikan karakter utama pada hidangan ini. Aroma gurih dari mentega berpadu dengan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombai sehingga menghasilkan bumbu yang harum ketika ditumis. Baca Juga: Hidangan Spesial Tanpa Ribet, Ini Resep Ayam Panggang Madu yang Menggugah Selera Selain mentega, resep ini menggunakan beberapa jenis saus sekaligus. Ada kecap manis, saus sambal, saus tomat, kecap Inggris, dan saus tiram yang memberikan perpaduan rasa gurih, manis, asam, serta sedikit pedas. Penggunaan beberapa jenis saus membuat bumbu udang terasa lebih kaya tanpa membutuhkan banyak tambahan rempah. Rasanya juga bisa disesuaikan karena jumlah bahan dapat diubah mengikuti selera. Cabai merah dan cabai hijau digunakan sebagai pelengkap dalam resep. Selain memberikan sensasi pedas, potongan cabai juga membuat tampilan udang saus mentega menjadi lebih berwarna. Bawang bombai juga memberikan tekstur yang berbeda pada hidangan. Ketika ditumis hingga layu, rasa bawang menjadi lebih manis dan aromanya menyatu dengan saus yang digunakan. Daun bawang ditambahkan pada bagian akhir sebagai pelengkap. Aroma daun bawang yang segar cocok dengan rasa gurih dari saus mentega dan seafood. Salah satu kelebihan menu ini adalah proses pembuatannya yang sederhana. Setelah bahan-bahan bumbu disiapkan, semuanya dapat dimasak dalam satu wajan sehingga cocok dijadikan ide lauk untuk makan sehari-hari. Udang saus mentega juga tidak membutuhkan waktu memasak yang terlalu lama. Udang cukup dimasak hingga berubah warna dan matang, kemudian dipadukan dengan saus hingga bumbunya merata. Menurut @mirandayokana, bahan-bahan dalam resep ini dapat disesuaikan dengan selera. Jadi, jika ingin rasa yang lebih manis, pedas, atau gurih, takaran saus maupun cabai bisa diatur kembali. Bahan 300 gram udang 3 butir bawang merah 2 siung bawang putih 1/2-1 buah bawang bombai 2 sdm kecap manis 2 sdm saus sambal 2 sdm saus tomat 2 sdm kecap Inggris 1 sdm saus tiram 2 sdm mentega Daun bawang secukupnya 5 buah cabai merah 5 buah cabai hijau Cara Pembuatan 1. Bersihkan udang terlebih dahulu dan buang bagian yang tidak diperlukan. Cuci hingga bersih, kemudian tiriskan agar tidak terlalu banyak air ketika dimasak. 2. Iris bawang merah, bawang putih, dan bawang bombai. Potong cabai merah serta cabai hijau sesuai selera, kemudian sisihkan seluruh bahan. 3. Panaskan mentega dalam wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum. 4. Tambahkan bawang bombai ke dalam wajan. Tumis hingga bawang mulai layu dan aromanya keluar. 5. Masukkan udang yang sudah dibersihkan. Masak sambil diaduk hingga udang mulai berubah warna. 6. Tambahkan kecap manis, saus sambal, saus tomat, kecap Inggris, dan saus tiram. Aduk hingga seluruh saus tercampur rata dengan udang. 7. Masukkan potongan cabai merah dan cabai hijau. Aduk kembali agar cabai tercampur dengan bumbu dan udang. 8. Masak hingga udang matang sempurna dan saus mulai meresap. Hindari memasak udang terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi keras. 9. Tambahkan daun bawang secukupnya. Aduk sebentar hingga aromanya keluar, kemudian matikan api. 10. Koreksi rasa dan sesuaikan bumbu jika diperlukan. Jika sudah sesuai selera, angkat udang saus mentega dari wajan. 11. Sajikan udang saus mentega selagi hangat bersama nasi putih. Siramkan sisa saus dan bumbu dari wajan agar setiap suapan terasa lebih gurih. Udang saus mentega bisa menjadi pilihan lauk sederhana ketika ingin memasak seafood dengan rasa yang lebih kaya. Perpaduan mentega, kecap, saus sambal, saus tomat, kecap Inggris, dan saus tiram menghasilkan bumbu yang gurih dan manis dengan sensasi pedas dari cabai. Resep dari @mirandayokana juga mudah disesuaikan dengan selera masing-masing. Dengan bahan yang relatif sederhana dan proses memasak yang praktis, menu ini cocok dibuat untuk makan bersama keluarga di rumah.