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Rian Alfianto
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 01.55 WIB

Dari Peternakan hingga Restoran, Begini Cara Menjaga Ayam Goreng Tetap Krispy dan Juicy

Ilustrasi ayam goreng Krispy. (Istimewa)

JawaPos.com - Ayam goreng yang renyah di luar dan juicy di dalam ternyata tidak hanya ditentukan resep. Konsistensi rasa juga bergantung pada rangkaian proses yang dimulai sejak pemilihan bahan baku, pengiriman, penyimpanan, hingga teknik pengolahan di restoran.

Hal ini membuat kualitas ayam goreng menjadi sesuatu yang perlu dijaga dari hulu ke hilir.

Bukan hanya soal bagaimana ayam dibumbui dan digoreng, tetapi juga bagaimana bahan baku dipastikan tetap segar, suhu penyimpanan dikontrol, serta setiap tahapan pengolahan dilakukan sesuai standar.

Bagi konsumen, proses tersebut mungkin tidak terlihat ketika seporsi ayam goreng sudah tersaji di meja. Namun, sejumlah tahapan penting berlangsung sebelum ayam sampai ke tangan pelanggan.

Kualitas Dimulai dari Ayam Segar

Salah satu faktor yang menentukan kualitas adalah bahan baku. Dalam proses yang diterapkan McDonald's Indonesia, ayam yang digunakan merupakan 100 persen ayam segar dari peternak lokal, bukan ayam beku.

Bahan baku tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari biosecurity, kesehatan dan kesejahteraan hewan, hingga prinsip Halalan Thoyyiban. Setelah melalui proses di rumah potong ayam (RPA), produk kemudian dikirim menggunakan kendaraan berpendingin dan tersegel.

Setibanya di restoran, ayam tidak langsung diolah. Kru terlebih dahulu memeriksa kualitas, suhu, dan kondisi produk.

Tahap ini penting untuk memastikan rantai dingin atau cold chain tetap terjaga sekaligus mengurangi risiko kontaminasi.

Dengan demikian, konsistensi ayam goreng sebenarnya sudah mulai dibangun jauh sebelum proses memasak berlangsung.

Setelah bahan baku dipastikan memenuhi standar, proses berikutnya beralih pada pengolahan. Marinasi dan perendaman dilakukan menggunakan air dingin bersuhu 1-4 derajat Celsius.

Ayam kemudian melalui proses penepungan sebanyak dua kali dengan teknik khusus. Tujuannya menghasilkan lapisan tepung yang renyah secara merata ketika digoreng.

Tahap penggorengan pun memiliki parameter tersendiri, termasuk suhu dan durasi yang harus mengikuti standar operasional. Minyak yang digunakan juga bersertifikat RSPO.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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