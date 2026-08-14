Resep Ayam Goreng Madu Korea, Renyah di Luar dan Juicy di Dalam

JawaPos.com - Ayam goreng dengan balutan saus madu menjadi salah satu menu yang cocok untuk pencinta makanan bercita rasa gurih sekaligus manis. Perpaduan ayam yang renyah dengan saus yang lengket dan harum membuat hidangan ini pas disantap bersama nasi hangat.

Tidak harus membeli di restoran, menu bergaya Korea ini juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya pun relatif sederhana.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam goreng madu Korea yang bisa menjadi pilihan menu rumahan.