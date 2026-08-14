Resep Ayam Goreng Madu Korea, Renyah di Luar dan Juicy di Dalam

Resep Ayam Goreng Madu Korea yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Ayam goreng dengan balutan saus madu menjadi salah satu menu yang cocok untuk pencinta makanan bercita rasa gurih sekaligus manis. Perpaduan ayam yang renyah dengan saus yang lengket dan harum membuat hidangan ini pas disantap bersama nasi hangat.
Tidak harus membeli di restoran, menu bergaya Korea ini juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya pun relatif sederhana.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam goreng madu Korea yang bisa menjadi pilihan menu rumahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur