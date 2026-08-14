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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.13 WIB

Resep Ayam Goreng Madu Korea, Renyah di Luar dan Juicy di Dalam

Resep Ayam Goreng Madu Korea yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Ayam Goreng Madu Korea yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Ayam goreng dengan balutan saus madu menjadi salah satu menu yang cocok untuk pencinta makanan bercita rasa gurih sekaligus manis. Perpaduan ayam yang renyah dengan saus yang lengket dan harum membuat hidangan ini pas disantap bersama nasi hangat.

Tidak harus membeli di restoran, menu bergaya Korea ini juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya pun relatif sederhana.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam goreng madu Korea yang bisa menjadi pilihan menu rumahan.

Bahan Ayam

  • 200 gram paha ayam fillet, potong dadu
  • 1 sdt bawang putih halus
  • ½ sdt jahe parut
  • 1 butir telur
  • 2 sdm tepung maizena
  • 1 sdt minyak wijen
  • 2 sdm santan
  • ½ sdt garam
  • ½ sdt gula
  • ¼ sdt merica
  • ¼ sdt penyedap rasa atau kaldu jamur

Bahan Pelapis

  • 1 cup tepung terigu protein sedang
  • 2 sdm tepung maizena

Bahan Saus Madu

  • 2 sdm kecap asin
  • 4 sdm madu
  • 1 sdm gula palem
  • 2 sdm minyak wijen
  • 2 sdm minyak goreng
  • 2 sdt bawang putih halus
  • 3 sdt wijen

Pelengkap

  • 1 batang daun bawang, iris tipis

Cara Membuat

  1. Marinasi ayam
    Masukkan potongan ayam ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih, jahe, telur, maizena, minyak wijen, santan, garam, gula, merica, dan penyedap. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu. Diamkan setidaknya 30 menit.
  2. Siapkan tepung pelapis
    Campurkan tepung terigu dan tepung maizena dalam wadah. Aduk hingga keduanya tercampur rata.
  3. Balur dan goreng ayam
    Masukkan ayam yang telah dimarinasi ke dalam campuran tepung. Pastikan seluruh permukaannya tertutup tepung, kemudian goreng dalam minyak panas sampai berwarna kuning keemasan dan bagian luarnya renyah. Angkat lalu tiriskan.
  4. Buat saus madu
    Panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih hingga harum. Masukkan kecap asin, madu, gula palem, minyak wijen, dan wijen. Aduk rata dan masak sampai saus sedikit mengental.
  5. Campurkan ayam dan saus
    Masukkan ayam goreng ke dalam wajan berisi saus. Aduk perlahan sampai saus melapisi seluruh permukaan ayam secara merata.
  6. Sajikan
    Pindahkan ayam ke piring, lalu taburi dengan irisan daun bawang. Ayam goreng madu Korea siap disantap selagi hangat.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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