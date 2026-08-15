Cocok untuk Menu Keluarga, Begini Resep Ayam Goreng Mayonaise yang Gurih dan Lezat

JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu menu yang mudah disukai karena rasanya gurih dan cocok dipadukan dengan berbagai jenis saus. Jika ingin menghadirkan sajian yang sedikit berbeda, ayam goreng mayonaise bisa menjadi pilihan.

Lapisan mayonaise yang dipadukan dengan bumbu membuat ayam terasa lebih gurih, sementara tepung maizena membantu menghasilkan bagian luar yang renyah setelah digoreng.

Menu ini dapat disajikan sebagai lauk untuk makan sehari-hari maupun hidangan ketika berkumpul bersama keluarga. Cara membuatnya juga cukup sederhana sehingga bisa dicoba sendiri di rumah.

Resep berikut dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel. Berikut bahan dan langkah membuat ayam goreng mayonaise yang bisa Anda ikuti.