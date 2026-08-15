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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.35 WIB

Cocok untuk Menu Keluarga, Begini Resep Ayam Goreng Mayonaise yang Gurih dan Lezat

Resep Ayam Goreng Mayonaise yang Enak dan Praktis - Image

Resep Ayam Goreng Mayonaise yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu menu yang mudah disukai karena rasanya gurih dan cocok dipadukan dengan berbagai jenis saus. Jika ingin menghadirkan sajian yang sedikit berbeda, ayam goreng mayonaise bisa menjadi pilihan.

Lapisan mayonaise yang dipadukan dengan bumbu membuat ayam terasa lebih gurih, sementara tepung maizena membantu menghasilkan bagian luar yang renyah setelah digoreng.

Menu ini dapat disajikan sebagai lauk untuk makan sehari-hari maupun hidangan ketika berkumpul bersama keluarga. Cara membuatnya juga cukup sederhana sehingga bisa dicoba sendiri di rumah.

Resep berikut dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel. Berikut bahan dan langkah membuat ayam goreng mayonaise yang bisa Anda ikuti.

Bahan-bahan Ayam Goreng Mayonaise

  • 500 gram paha ayam
  • 2 sdm tepung maizena
  • 1 sachet Desaku Marinasi
  • 1 sachet Desaku Bawang Putih Bubuk
  • 1 sachet Ladaku
  • Minyak goreng secukupnya untuk menggoreng

Bahan Membuat Mayonaise

  • 1 butir telur ayam
  • 3 sdm minyak goreng
  • 1 sdt cuka

Cara Membuat Ayam Goreng Mayonaise

  1. Buat mayonaise terlebih dahulu. Masukkan telur, minyak goreng, dan cuka ke dalam chopper. Proses hingga seluruh bahan tercampur dan menghasilkan mayonaise dengan tekstur lembut.
  2. Siapkan ayam. Potong paha ayam menjadi beberapa bagian sesuai selera, kemudian cuci hingga bersih dan masukkan ke dalam wadah.
  3. Bumbui ayam. Tuangkan mayonaise yang telah dibuat ke dalam wadah berisi ayam. Tambahkan bumbu marinasi, bawang putih bubuk, Ladaku, serta tepung maizena.
  4. Marinasi. Aduk seluruh bahan sampai bumbu dan mayonaise melapisi ayam secara merata. Diamkan selama sekitar 30 menit agar bumbu lebih meresap.
  5. Goreng ayam. Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup. Setelah minyak panas, masukkan potongan ayam dan goreng hingga matang serta permukaannya berubah menjadi kecokelatan.
  6. Tiriskan ayam. Setelah matang, angkat ayam dari wajan dan tiriskan untuk mengurangi sisa minyak.
  7. Sajikan. Tata ayam goreng mayonaise di atas piring. Hidangan ini bisa dinikmati bersama sambal atau saus favorit sesuai selera.

Ayam goreng mayonaise pun siap disantap. Teksturnya yang renyah dengan cita rasa gurih membuat menu ini cocok menjadi alternatif lauk sederhana untuk keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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