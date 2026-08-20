Mahasiswa NTT Dapat Bantuan Pemprov DIJ: Keluarga Mengungsi Setiap Malam

JawaPos.com - Pemprov DIJ menyalurkan bantuan pangan dan dukungan logistik bagi mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menempuh pendidikan di Yogyakarta.

Bantuan ini untuk meringankan beban para mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi di NTT.

Salah satu mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta asal NTT, Cornelisiano Ligi Longa, mengapresiasi bantuan dari Pemprov DIJ itu.

Bantuan tersebut dinilai meringankan beban ekonomi keluarganya yang sedang memulihkan diri pascabencana.

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Dia menuturkan, Setiap malam keluarganya di NTT harus mengungsi untuk memastikan mereka terlindungi saat tidur.

Maka tidak mungkin dirinya berharap sokongan biaya hidup di Jogja dari keluarganya.

Sejauh ini, secara bertahap bantuan bagi para warga korban gempa NTT sudah mulai masuk.

Meski demikian, Cornelisiano menyoroti pentingnya pemerataan distribusi bantuan hingga ke wilayah pelosok.

"Bantuan sudah tersalurkan, tapi mungkin di desa-desa terpencil aksesnya susah," ungkapnya, dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), Kamis (20/8).