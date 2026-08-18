Tak Perlu Banyak Bahan, Ini Resep Dadar Jagung Kampung yang Lezat dan Praktis

JawaPos.com – Dadar jagung kampung menjadi salah satu olahan sederhana yang tetap digemari hingga sekarang. Rasanya yang gurih dengan sentuhan manis alami dari jagung membuat makanan ini cocok disantap sebagai camilan maupun pendamping hidangan utama.

Teksturnya yang renyah di bagian luar dengan bagian dalam yang masih lembut membuat dadar jagung semakin menggugah selera. Apalagi jika disantap dalam kondisi hangat bersama sambal atau secangkir minuman favorit.

Cara membuatnya pun cukup mudah dan bahan-bahannya sederhana. Anda bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah untuk camilan keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat dadar jagung kampung yang gurih dan lezat.