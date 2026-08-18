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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.18 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Ini Resep Dadar Jagung Kampung yang Lezat dan Praktis

Resep Dadar Gulung yang Enak dan Bikin Nagih - Image

Resep Dadar Gulung yang Enak dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Dadar jagung kampung menjadi salah satu olahan sederhana yang tetap digemari hingga sekarang. Rasanya yang gurih dengan sentuhan manis alami dari jagung membuat makanan ini cocok disantap sebagai camilan maupun pendamping hidangan utama.

Teksturnya yang renyah di bagian luar dengan bagian dalam yang masih lembut membuat dadar jagung semakin menggugah selera. Apalagi jika disantap dalam kondisi hangat bersama sambal atau secangkir minuman favorit.

Cara membuatnya pun cukup mudah dan bahan-bahannya sederhana. Anda bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah untuk camilan keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat dadar jagung kampung yang gurih dan lezat.

Bahan-bahan

  • 3 buah jagung manis
  • 2 buah cabai merah
  • 5 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 1 ruas kencur
  • ½ sendok teh ketumbar
  • Daun jeruk secukupnya
  • 1 butir telur
  • Daun bawang secukupnya
  • 7 sendok makan tepung terigu
  • Garam secukupnya
  • Gula pasir secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat

  1. Siapkan jagung
    Bersihkan jagung terlebih dahulu, kemudian serut atau pipil bijinya. Masukkan jagung ke dalam wadah.
  2. Potong daun bawang
    Iris tipis daun bawang, kemudian sisihkan untuk dicampurkan ke adonan nantinya.
  3. Haluskan bumbu
    Masukkan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kencur, ketumbar, daun jeruk, dan garam ke dalam cobek. Ulek sampai bumbu tercampur dan cukup halus.
  4. Tumbuk jagung
    Masukkan jagung ke dalam cobek. Ulek sebentar hingga teksturnya sedikit hancur, tetapi jangan sampai terlalu lembut agar hasil dadar jagung tetap memiliki tekstur.
  5. Campurkan bahan
    Pindahkan jagung ke wadah, lalu campurkan dengan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan irisan daun bawang dan satu butir telur.
  6. Bumbui adonan
    Masukkan gula pasir dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.
  7. Tambahkan tepung
    Masukkan tepung terigu secara bertahap. Aduk hingga terbentuk adonan yang cukup padat dan seluruh bahan menyatu.
  8. Goreng hingga matang
    Panaskan minyak dalam wajan. Ambil adonan secukupnya, kemudian masukkan ke dalam minyak panas. Goreng hingga bagian luar berubah menjadi kuning keemasan dan matang merata.
  9. Tiriskan
    Setelah matang, angkat dadar jagung dan letakkan di atas wadah atau saringan untuk mengurangi minyak.
  10. Sajikan
    Dadar jagung kampung siap disantap selagi hangat. Hidangan ini juga bisa dinikmati bersama sambal sebagai pelengkap.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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