Tak Perlu Banyak Bahan, Ini Resep Dadar Jagung Kampung yang Lezat dan Praktis

Resep Dadar Gulung yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com – Dadar jagung kampung menjadi salah satu olahan sederhana yang tetap digemari hingga sekarang. Rasanya yang gurih dengan sentuhan manis alami dari jagung membuat makanan ini cocok disantap sebagai camilan maupun pendamping hidangan utama.
Teksturnya yang renyah di bagian luar dengan bagian dalam yang masih lembut membuat dadar jagung semakin menggugah selera. Apalagi jika disantap dalam kondisi hangat bersama sambal atau secangkir minuman favorit.
Cara membuatnya pun cukup mudah dan bahan-bahannya sederhana. Anda bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah untuk camilan keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat dadar jagung kampung yang gurih dan lezat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!