Resep Mochi Ubi Cheesecake, Perpaduan Kenyal, Manis, dan Keju yang Lumer

Potret mochi ubi cheesecake dengan tekstur kenyal, isian ubi lembut, dan keju lumer. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
JawaPos.com - Punya stok ubi jalar di rumah dan ingin mengolahnya menjadi camilan yang berbeda? Coba buat Mochi Ubi Cheesecake, perpaduan unik antara adonan mochi yang kenyal, ubi manis yang lembut, dan keju yang meleleh di bagian tengah.
Resep ala @martinpraja ini cukup menarik karena menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan. Bahkan, ubi jalar dalam resep ini juga bisa diganti dengan kimpul sehingga kamu tetap bisa berkreasi sesuai bahan yang tersedia di rumah.
Mochi biasanya identik dengan tekstur kenyal dan isian manis. Dalam resep ini, tekstur tersebut dipadukan dengan ubi kukus yang lembut serta keju quickmelt sehingga menghasilkan camilan dengan rasa manis dan gurih sekaligus.
Saat dipanggang, bagian luar mochi akan matang dengan tekstur yang lembut dan sedikit kenyal. Ketika dibelah, bagian tengahnya berisi ubi yang creamy dengan keju yang meleleh sehingga membuat tampilannya semakin menggugah selera.
Bahan-Bahan
Bahan Ubi
250 gram ubi jalar kukus
2 sdm gula pasir
Bahan Mochi
220 gram tepung ketan
20 gram tepung beras
2 butir telur
2 sdm gula pasir
½ sdt baking powder
220 ml susu UHT
1 pack keju quickmelt
Ubi jalar dapat diganti dengan kimpul sesuai ketersediaan bahan. Pastikan bahan pengganti sudah dikukus hingga empuk agar mudah dihaluskan dan dapat menyatu dengan gula.
Cara Membuat Mochi Ubi Cheesecake
1. Siapkan Ubi
Kukus ubi jalar hingga benar-benar empuk dan mudah dihancurkan. Setelah matang, kupas kulitnya lalu masukkan ubi ke dalam wadah.
Tambahkan dua sendok makan gula pasir, kemudian haluskan hingga teksturnya lembut dan tidak terlalu menggumpal. Setelah tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu.
2. Buat Adonan Mochi
Siapkan wadah berukuran cukup besar, lalu masukkan tepung ketan, tepung beras, telur, gula pasir, dan baking powder. Tuangkan susu UHT secara bertahap sambil terus diaduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal di dalam adonan. Tekstur adonan mochi akan cukup cair sebelum dipanggang, sehingga jangan menambahkan tepung terlalu banyak hanya karena adonan terlihat encer.
3. Siapkan Loyang
Gunakan loyang yang sesuai dengan jumlah adonan dan lapisi bagian dalamnya menggunakan baking paper. Lapisan ini membantu Mochi Ubi Cheesecake lebih mudah dilepaskan setelah matang.
Tuangkan sebagian adonan mochi ke dasar loyang. Ratakan perlahan agar lapisan pertama memiliki ketebalan yang cukup merata.
4. Tambahkan Ubi
Ambil ubi yang sudah dihaluskan, kemudian letakkan di atas lapisan adonan mochi. Ratakan ubi secara perlahan agar bagian tengahnya dapat terisi dengan cukup merata.
Jangan membuat lapisan ubi terlalu tebal di satu bagian saja. Distribusi isian yang merata akan membuat setiap potongan memiliki perpaduan mochi dan ubi yang seimbang.
5. Tambahkan Keju
Potong atau siapkan keju quickmelt sesuai kebutuhan, kemudian letakkan di atas lapisan ubi. Keju inilah yang nantinya akan memberikan sensasi gurih dan lumer ketika Mochi Cheesecake disantap.
Setelah keju diletakkan, tuangkan sisa adonan mochi hingga seluruh bagian isian tertutup. Ratakan permukaannya secara perlahan agar hasil akhirnya terlihat lebih rapi.
6. Panggang
Panaskan oven terlebih dahulu sebelum memasukkan loyang. Panggang Mochi Ubi Cheesecake pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 40 menit atau hingga bagian permukaannya matang.
Setiap oven dapat memiliki karakter panas yang berbeda, sehingga waktu memanggang bisa sedikit disesuaikan. Pastikan bagian luar sudah matang sebelum mengeluarkannya dari oven.
7. Dinginkan dan Sajikan
Setelah matang, keluarkan loyang dari oven dan diamkan beberapa saat hingga suhunya turun. Jangan langsung memotong ketika masih terlalu panas agar tekstur mochi tidak mudah berantakan.
Setelah cukup dingin, lepaskan dari baking paper dan potong sesuai selera. Sajikan dalam keadaan hangat untuk mendapatkan sensasi keju yang masih lumer atau dalam suhu ruang untuk tekstur yang lebih set.
Pastikan ubi dikukus hingga benar-benar empuk sebelum dihaluskan. Ubi yang masih keras dapat membuat isian terasa kasar dan sulit diratakan di antara lapisan adonan mochi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!