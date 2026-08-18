Resep Mochi Ubi Cheesecake, Perpaduan Kenyal, Manis, dan Keju yang Lumer

Cara Membuat Mochi Ubi Cheesecake

1. Siapkan Ubi

Kukus ubi jalar hingga benar-benar empuk dan mudah dihancurkan. Setelah matang, kupas kulitnya lalu masukkan ubi ke dalam wadah.

Tambahkan dua sendok makan gula pasir, kemudian haluskan hingga teksturnya lembut dan tidak terlalu menggumpal. Setelah tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu.

2. Buat Adonan Mochi

Siapkan wadah berukuran cukup besar, lalu masukkan tepung ketan, tepung beras, telur, gula pasir, dan baking powder. Tuangkan susu UHT secara bertahap sambil terus diaduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal di dalam adonan. Tekstur adonan mochi akan cukup cair sebelum dipanggang, sehingga jangan menambahkan tepung terlalu banyak hanya karena adonan terlihat encer.

3. Siapkan Loyang

Gunakan loyang yang sesuai dengan jumlah adonan dan lapisi bagian dalamnya menggunakan baking paper. Lapisan ini membantu Mochi Ubi Cheesecake lebih mudah dilepaskan setelah matang.

Tuangkan sebagian adonan mochi ke dasar loyang. Ratakan perlahan agar lapisan pertama memiliki ketebalan yang cukup merata.

4. Tambahkan Ubi

Ambil ubi yang sudah dihaluskan, kemudian letakkan di atas lapisan adonan mochi. Ratakan ubi secara perlahan agar bagian tengahnya dapat terisi dengan cukup merata.

Jangan membuat lapisan ubi terlalu tebal di satu bagian saja. Distribusi isian yang merata akan membuat setiap potongan memiliki perpaduan mochi dan ubi yang seimbang.

5. Tambahkan Keju

Potong atau siapkan keju quickmelt sesuai kebutuhan, kemudian letakkan di atas lapisan ubi. Keju inilah yang nantinya akan memberikan sensasi gurih dan lumer ketika Mochi Cheesecake disantap.

Setelah keju diletakkan, tuangkan sisa adonan mochi hingga seluruh bagian isian tertutup. Ratakan permukaannya secara perlahan agar hasil akhirnya terlihat lebih rapi.

6. Panggang

Panaskan oven terlebih dahulu sebelum memasukkan loyang. Panggang Mochi Ubi Cheesecake pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 40 menit atau hingga bagian permukaannya matang.

Setiap oven dapat memiliki karakter panas yang berbeda, sehingga waktu memanggang bisa sedikit disesuaikan. Pastikan bagian luar sudah matang sebelum mengeluarkannya dari oven.

7. Dinginkan dan Sajikan

Setelah matang, keluarkan loyang dari oven dan diamkan beberapa saat hingga suhunya turun. Jangan langsung memotong ketika masih terlalu panas agar tekstur mochi tidak mudah berantakan.