Resep Enoki Gulung Kulit Tahu Saus Gochujang, Camilan Pedas Manis yang Bikin Nagih

Potret enoki gulung kulit tahu saus gochujang yang pedas, manis, san gurih. (Sumber: instagram.com/@namichilie)
JawaPos.com - Kalau punya stok jamur enoki dan kulit tahu di rumah, jangan cuma dimasak menjadi sup atau ditumis. Kamu bisa mengolahnya menjadi Enoki Gulung Kulit Tahu Saus Gochujang, camilan sederhana dengan perpaduan tekstur lembut, sedikit kenyal, dan saus pedas manis yang menggugah selera.
Resep ala @namichilie ini cocok untuk kamu yang ingin membuat camilan praktis dengan bahan yang tidak terlalu banyak. Enoki yang dibungkus kulit tahu kemudian dipadukan dengan saus gochujang menghasilkan rasa pedas, manis, dan gurih yang cocok dinikmati kapan saja.
Jamur enoki memiliki tekstur yang khas sehingga terasa menarik ketika dimasak dengan cara digulung. Setelah dipadukan dengan kulit tahu, teksturnya menjadi lebih beragam dan membuat camilan sederhana ini terasa seperti menu yang dijual di restoran.
Saus gochujang juga menjadi salah satu daya tarik utama dari hidangan ini. Rasa pedas dan gurih dari gochujang berpadu dengan manisnya madu dan gula, sementara soy sauce memberikan rasa asin yang membuat keseluruhan hidangan semakin seimbang.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
Jamur enoki secukupnya
Kulit tahu secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Bahan Saus Gochujang
1 sdm saus tomat atau saus cabai
1 sdt madu
1 sdm gochujang
1 sdm soy sauce
1 sdt gula pasir
1 sdt cabai bubuk
Air secukupnya
Jumlah enoki dan kulit tahu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai bubuk atau saus cabai juga bisa ditambah sesuai selera.
Cara Membuat Enoki Gulung Kulit Tahu
1. Siapkan Jamur Enoki
Bersihkan jamur enoki dengan membuang bagian pangkalnya yang keras. Pisahkan enoki menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah digulung menggunakan kulit tahu.
Jangan membuat gulungan terlalu besar agar enoki dapat matang secara merata. Ukuran yang lebih kecil juga membuat saus lebih mudah melapisi seluruh permukaannya.
2. Gulung dengan Kulit Tahu
Siapkan kulit tahu, kemudian letakkan satu bagian jamur enoki di atasnya. Gulung kulit tahu hingga seluruh bagian enoki tertutup dengan rapat.
Jika diperlukan, potong kulit tahu menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah digunakan. Pastikan gulungan tidak terlalu longgar supaya bentuknya tetap rapi ketika dimasak.
3. Masak Enoki Gulung
Panaskan sedikit minyak di dalam wajan menggunakan api sedang. Masukkan gulungan enoki dan masak hingga bagian luar kulit tahu berubah warna menjadi kecokelatan dan sedikit renyah.
Balik secara perlahan agar seluruh permukaan matang merata. Setelah kulit tahu mulai kecokelatan, kecilkan api sebelum memasukkan saus agar bumbu tidak cepat gosong.
4. Buat Saus Gochujang
Campurkan saus tomat atau saus cabai, madu, gochujang, soy sauce, gula pasir, dan cabai bubuk dalam sebuah wadah. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
Sesuaikan jumlah air dengan kekentalan saus yang diinginkan. Jika ingin saus lebih pekat dan mudah menempel pada enoki, gunakan air secukupnya saja.
5. Masak Bersama Saus
Tuangkan saus gochujang ke dalam wajan berisi enoki gulung. Aduk atau balik gulungan secara perlahan hingga seluruh permukaannya terlapisi saus.
Masak beberapa saat sampai saus mengental dan terlihat mengilap. Pastikan menggunakan api kecil agar kandungan gula dari madu dan gula pasir tidak mudah gosong.
6. Sajikan
Setelah saus mengental dan menempel sempurna pada kulit tahu, matikan api. Angkat Enoki Gulung Kulit Tahu dan sajikan selagi hangat.
Untuk membuat tampilannya lebih menarik, kamu bisa menambahkan taburan wijen atau irisan daun bawang. Tambahan tersebut juga dapat memberikan aroma dan tekstur yang lebih nikmat.
Pastikan kulit tahu membungkus enoki dengan cukup rapat sebelum dimasak. Jika gulungan mudah terbuka, kamu dapat menekan bagian ujung kulit tahu dengan lembut agar bentuknya lebih kokoh.
Gunakan api sedang saat memasak bagian awal agar kulit tahu dapat matang dan sedikit renyah tanpa cepat gosong. Setelah saus dimasukkan, gunakan api kecil supaya bumbu dapat meresap dengan baik.
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Jawa Pos
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