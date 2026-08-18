Resep Enoki Gulung Kulit Tahu Saus Gochujang, Camilan Pedas Manis yang Bikin Nagih

Cara Membuat Enoki Gulung Kulit Tahu

1. Siapkan Jamur Enoki

Bersihkan jamur enoki dengan membuang bagian pangkalnya yang keras. Pisahkan enoki menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah digulung menggunakan kulit tahu.

Jangan membuat gulungan terlalu besar agar enoki dapat matang secara merata. Ukuran yang lebih kecil juga membuat saus lebih mudah melapisi seluruh permukaannya.

2. Gulung dengan Kulit Tahu

Siapkan kulit tahu, kemudian letakkan satu bagian jamur enoki di atasnya. Gulung kulit tahu hingga seluruh bagian enoki tertutup dengan rapat.

Jika diperlukan, potong kulit tahu menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah digunakan. Pastikan gulungan tidak terlalu longgar supaya bentuknya tetap rapi ketika dimasak.

3. Masak Enoki Gulung

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan menggunakan api sedang. Masukkan gulungan enoki dan masak hingga bagian luar kulit tahu berubah warna menjadi kecokelatan dan sedikit renyah.

Balik secara perlahan agar seluruh permukaan matang merata. Setelah kulit tahu mulai kecokelatan, kecilkan api sebelum memasukkan saus agar bumbu tidak cepat gosong.

4. Buat Saus Gochujang

Campurkan saus tomat atau saus cabai, madu, gochujang, soy sauce, gula pasir, dan cabai bubuk dalam sebuah wadah. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Sesuaikan jumlah air dengan kekentalan saus yang diinginkan. Jika ingin saus lebih pekat dan mudah menempel pada enoki, gunakan air secukupnya saja.

5. Masak Bersama Saus

Tuangkan saus gochujang ke dalam wajan berisi enoki gulung. Aduk atau balik gulungan secara perlahan hingga seluruh permukaannya terlapisi saus.

Masak beberapa saat sampai saus mengental dan terlihat mengilap. Pastikan menggunakan api kecil agar kandungan gula dari madu dan gula pasir tidak mudah gosong.

6. Sajikan

Setelah saus mengental dan menempel sempurna pada kulit tahu, matikan api. Angkat Enoki Gulung Kulit Tahu dan sajikan selagi hangat.

Untuk membuat tampilannya lebih menarik, kamu bisa menambahkan taburan wijen atau irisan daun bawang. Tambahan tersebut juga dapat memberikan aroma dan tekstur yang lebih nikmat.