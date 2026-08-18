Resep Oseng Oncom Kangkung Pedas, Lauk Sederhana yang Gurih dan Menggugah Selera

Cara Membuat Oseng Oncom Kangkung Pedas

1. Siapkan Oncom dan Kangkung

Potong atau hancurkan oncom menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera. Jangan membuat potongannya terlalu halus agar tekstur oncom masih terasa setelah dimasak.

Cuci kangkung hingga bersih, kemudian potong bagian batang dan daunnya sesuai ukuran yang diinginkan. Tiriskan agar tidak terlalu banyak air masuk ke dalam tumisan.

2. Haluskan Bumbu

Masukkan cabai merah keriting, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kencur, dan kunyit ke dalam blender atau ulekan. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang cukup lembut.

Jika menggunakan blender, tambahkan sedikit minyak agar bumbu lebih mudah dihaluskan. Hindari terlalu banyak menambahkan air supaya bumbu tidak menjadi terlalu encer ketika ditumis.

3. Tumis Bumbu

Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Masukkan bumbu halus, lalu tumis menggunakan api sedang hingga aromanya harum dan bumbu mulai matang.

Proses menumis bumbu menjadi bagian penting karena kencur, kunyit, cabai, dan bawang perlu dimasak hingga aromanya keluar. Jika bumbu belum matang, rasa mentah dari cabai dan rempah dapat masih terasa pada masakan.

4. Tambahkan Tomat dan Bumbu

Potong tomat menjadi beberapa bagian, kemudian masukkan ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan saus tiram.

Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan tomat mulai layu. Cicipi sedikit kuah atau bumbunya untuk memastikan rasa pedas, gurih, dan manis sudah sesuai selera.

5. Masukkan Oncom

Setelah bumbu matang, masukkan oncom yang sudah dipotong atau dihancurkan. Aduk perlahan agar oncom tercampur dengan bumbu tanpa membuat teksturnya terlalu hancur.

Masak hingga bumbu meresap dan oncom terasa lebih gurih. Jika tumisan terlalu kering, tambahkan sedikit air dan masak kembali sampai bumbu menyatu dengan oncom.

6. Tambahkan Kangkung

Masukkan kangkung ke dalam wajan setelah oncom cukup matang. Aduk cepat hingga seluruh kangkung terkena bumbu.

Masak sampai kangkung layu tetapi jangan terlalu lama agar teksturnya tetap enak. Setelah kangkung matang, koreksi rasa sekali lagi dan matikan api.

7. Sajikan

Pindahkan Oseng Oncom Kangkung Pedas ke dalam piring saji. Hidangan ini paling nikmat disantap selagi hangat bersama nasi putih.

Jika suka rasa yang lebih pedas, kamu juga bisa menambahkan irisan cabai rawit saat proses memasak. Sajikan bersama lauk sederhana lainnya untuk membuat menu makan di rumah semakin lengkap.