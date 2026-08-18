Resep Oseng Oncom Kangkung Pedas, Lauk Sederhana yang Gurih dan Menggugah Selera

Potret oseng oncom kangkung pedas yang gurih pedas dan praktis dibuat. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Bingung mencari lauk sederhana untuk menu makan sehari-hari? Oseng Oncom Kangkung Pedasbisa menjadi pilihan yang murah, praktis, tetapi tetap memiliki rasa gurih dan pedas yang membuat makan semakin berselera.
Resep ala @adelscooking ini memadukan oncom dengan kangkung dan bumbu halus yang cukup melimpah. Perpaduan cabai, bawang, kencur, dan kunyit membuat aroma masakan semakin harum, sementara saus tiram memberikan rasa gurih yang membuat lauk sederhana ini terasa lebih istimewa.
Oncom merupakan salah satu bahan makanan yang cocok diolah menjadi berbagai menu rumahan. Teksturnya yang khas dapat menyerap bumbu dengan baik sehingga terasa semakin nikmat ketika dimasak bersama bumbu pedas dan aromatik.
Tambahan kangkung membuat hidangan ini memiliki tekstur yang lebih beragam. Kangkung yang dimasak hingga cukup layu tetap memberikan sedikit sensasi renyah dan membuat oseng terasa lebih segar.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
2 kotak oncom
½ ikat kangkung
1 buah tomat
Minyak goreng secukupnya
Bumbu Halus
20 buah cabai merah keriting
20 buah cabai rawit
6 siung bawang putih
6 siung bawang merah
2 cm kencur
2 cm kunyit
Bumbu Pelengkap
1 sdt garam
2 sdt gula pasir
2 sdt kaldu jamur
1 sdm saus tiram
Jumlah cabai dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika ingin rasa yang lebih ringan, sebagian cabai rawit dapat dikurangi dan diganti dengan cabai merah keriting.
Cara Membuat Oseng Oncom Kangkung Pedas
1. Siapkan Oncom dan Kangkung
Potong atau hancurkan oncom menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera. Jangan membuat potongannya terlalu halus agar tekstur oncom masih terasa setelah dimasak.
Cuci kangkung hingga bersih, kemudian potong bagian batang dan daunnya sesuai ukuran yang diinginkan. Tiriskan agar tidak terlalu banyak air masuk ke dalam tumisan.
2. Haluskan Bumbu
Masukkan cabai merah keriting, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kencur, dan kunyit ke dalam blender atau ulekan. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang cukup lembut.
Jika menggunakan blender, tambahkan sedikit minyak agar bumbu lebih mudah dihaluskan. Hindari terlalu banyak menambahkan air supaya bumbu tidak menjadi terlalu encer ketika ditumis.
3. Tumis Bumbu
Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Masukkan bumbu halus, lalu tumis menggunakan api sedang hingga aromanya harum dan bumbu mulai matang.
Proses menumis bumbu menjadi bagian penting karena kencur, kunyit, cabai, dan bawang perlu dimasak hingga aromanya keluar. Jika bumbu belum matang, rasa mentah dari cabai dan rempah dapat masih terasa pada masakan.
4. Tambahkan Tomat dan Bumbu
Potong tomat menjadi beberapa bagian, kemudian masukkan ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan saus tiram.
Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan tomat mulai layu. Cicipi sedikit kuah atau bumbunya untuk memastikan rasa pedas, gurih, dan manis sudah sesuai selera.
5. Masukkan Oncom
Setelah bumbu matang, masukkan oncom yang sudah dipotong atau dihancurkan. Aduk perlahan agar oncom tercampur dengan bumbu tanpa membuat teksturnya terlalu hancur.
Masak hingga bumbu meresap dan oncom terasa lebih gurih. Jika tumisan terlalu kering, tambahkan sedikit air dan masak kembali sampai bumbu menyatu dengan oncom.
6. Tambahkan Kangkung
Masukkan kangkung ke dalam wajan setelah oncom cukup matang. Aduk cepat hingga seluruh kangkung terkena bumbu.
Masak sampai kangkung layu tetapi jangan terlalu lama agar teksturnya tetap enak. Setelah kangkung matang, koreksi rasa sekali lagi dan matikan api.
7. Sajikan
Pindahkan Oseng Oncom Kangkung Pedas ke dalam piring saji. Hidangan ini paling nikmat disantap selagi hangat bersama nasi putih.
Jika suka rasa yang lebih pedas, kamu juga bisa menambahkan irisan cabai rawit saat proses memasak. Sajikan bersama lauk sederhana lainnya untuk membuat menu makan di rumah semakin lengkap.
Gunakan oncom yang masih segar agar rasa dan aromanya tetap enak. Hancurkan oncom dengan ukuran yang tidak terlalu kecil supaya teksturnya masih terasa ketika disantap.
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Jawa Pos
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