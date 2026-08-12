Resep Bolen Pisang Simple, Camilan Renyah dengan Isian Pisang, Keju, dan Cokelat

Potret bolen pisang simple ala rumahan yang tidak kalah dengan toko kue. (Sumber: instagram.com/@kristanto_pd)
JawaPos.com - Bolen pisang menjadi salah satu camilan yang cocok dinikmati kapan saja. Perpaduan kulit pastry yang renyah dengan pisang manis, keju gurih, dan cokelat membuat camilan ini sulit ditolak.
Kalau ingin membuat bolen sendiri tetapi tidak ingin repot membuat adonan pastry dari awal, resep Bolen Pisang versi Simple dari @kristanto_pd ini bisa dicoba. Menggunakan puff pastry siap pakai, proses pembuatannya menjadi jauh lebih praktis.
Resep ini menghasilkan sekitar 12 buah bolen ukuran standar, sehingga cocok dibuat untuk stok camilan keluarga atau disajikan saat berkumpul bersama.
Salah satu kelebihan resep ini adalah penggunaan puff pastry siap pakai. Anda tidak perlu membuat lapisan pastry secara manual sehingga waktu memasak bisa lebih singkat.
Isiannya juga bisa disesuaikan dengan selera. Pisang raja bulu dipadukan dengan keju cheddar dan cokelat, lalu dilengkapi butter cream cheese yang membuat rasanya semakin gurih dan creamy.
Hasil akhirnya adalah bolen dengan bagian luar yang renyah dan berlapis, sementara bagian dalamnya lembut dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan cokelat.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
3 lembar puff pastry ukuran kecil
2 buah pisang raja bulu
1 sdm margarin
Keju cheddar secukupnya, potong kotak
Cokelat isian roti atau selai secukupnya
Bahan Butter Cream Cheese
2 sdm keju spread
2 sdm butter
Bahan Olesan
2 butir kuning telur
1 sdt cookies glas
3 tetes pewarna kuning
1/2 sdt vanilla bubuk
Topping
Keju cheddar parut secukupnya
Cokelat meses parut secukupnya
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