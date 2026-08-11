Resep Brokoli Telur Chili Oil, Menu Simpel Gurih dan Pedas yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Brokoli tidak harus selalu dimasak dengan cara yang itu-itu saja. Kalau ingin menu sayur yang praktis tetapi tetap punya rasa yang kuat, Brokoli Telur Chili Oil bisa menjadi pilihan.

Resep dari @hello.itsmillie ini hanya membutuhkan empat bahan utama, yaitu brokoli, chili oil, keju quickmelt, dan telur. Cara membuatnya pun sangat sederhana. Brokoli cukup direbus terlebih dahulu, kemudian ditumis bersama chili oil dan keju sebelum ditambahkan telur.

Perpaduan brokoli yang lembut, rasa pedas gurih dari chili oil, keju yang meleleh, dan telur membuat menu sederhana ini terasa lebih spesial. Cocok untuk lauk cepat saat sedang tidak ingin memasak terlalu banyak bahan.

Brokoli memiliki tekstur yang cukup ringan, tetapi bisa terasa lebih menarik ketika dipadukan dengan bumbu yang gurih dan sedikit pedas. Dalam resep ini, chili oil memberikan rasa pedas sekaligus aroma yang khas.

Tambahan keju quickmelt juga membuat teksturnya lebih creamy dan gurih. Sementara itu, telur membuat hidangan terasa lebih mengenyangkan dan memberikan tambahan protein.

Dengan bahan yang sedikit dan proses memasak yang singkat, resep ini cocok untuk menu sehari-hari.

Bahan-Bahan

1 buah brokoli

2 sdm chili oil

80 gram keju quickmelt

3 butir telur

Cara Membuat Brokoli Telur Chili Oil

1. Rebus Brokoli

Potong brokoli menjadi bagian-bagian kecil, kemudian cuci hingga bersih.

Rebus brokoli hingga teksturnya empuk sesuai selera. Setelah matang, tiriskan hingga tidak terlalu banyak air yang tersisa.

2. Tumis Chili Oil

Panaskan wajan, kemudian masukkan chili oil.

Tumis sebentar hingga aromanya keluar. Jika menggunakan chili oil yang cukup pedas, jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera.

3. Masukkan Brokoli dan Keju

Masukkan brokoli yang sudah direbus ke dalam wajan.

Tambahkan keju quickmelt, kemudian aduk hingga keju mulai meleleh dan melapisi brokoli.

4. Tambahkan Telur

Pecahkan telur langsung ke dalam wajan.

Aduk perlahan hingga telur tercampur dengan brokoli dan keju.

Masak hingga telur matang sempurna.

5. Sajikan

Setelah semua bahan matang dan keju sudah meleleh, matikan api.

Pindahkan ke piring dan sajikan selagi hangat.

Jangan merebus brokoli terlalu lama agar teksturnya tidak terlalu lembek. Cukup rebus sampai empuk tetapi masih memiliki sedikit tekstur.