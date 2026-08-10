Kulineran di Blok M Square, Wajib Coba Bakmi Piring yang Unik Sampai Bola Ubi Viral Asal Korea

JawaPos.com-Kulineran di Blok M seolah tidak pernah kehabisan cerita. Salah satu spot ramai yang dijadikan rujukan bagi para pecinta kuliner adalah area Pujasera Blok M yang berada di dalam Mall Blok M Square.

Pujasera ini bisa anda akses melalui lantai UG Mall menuju area basement. Lokasinya berada di sebelah area kuliner Toba.

Di sini anda dapat menemukan berbagai makanan dengan harga yang terjangkau, bahkan tersedia pilihan kuliner mulai dari Rp 10.000-an saja.

Salah satu kuliner yang tengah viral dan menarik untuk dicoba di Pujasera Blok M adalah Bakmi Piring serta mango sticky rice nya dengan cita rasa khas Thailand.

Tidak hanya kedua hidangan tersebut, area Pujasera blok M juga menawarkan beragam pilihan masakan. Mulai dari kuliner Jawa, Sunda, Warteg. Sampai Manado.

Dengan pilihan makanan yang beragam dan harga yang relatif ramah di kantong, membuat Pujasera Blok M menjadi pilihan yang tepat untuk berburu menu makan siang yang enak, murah, dan viral.

Penasaran apa saja rekomendasi kuliner terpopuler di dalam pujasera Blok M? Berikut rekomendasi dari kanal YouTube @nrhhan kuliner yang wajib anda coba saat berada di kawasan Blok M Square.

Bakmi Piring

Bakmi piring menjadi salah satu pilihan kuliner yang cukup viral di kawasan pujasera Blok M Square. Seporsi bakmi piring dibanderol dengan harga Rp 25.000. Dalam satu porsi bakmi piring terdiri dari mie keriting, ayam asap, sayuran rebus, ayam suwir, dan sambal. Sementara itu, kuahnya disajikan secara terpisah. Salah satu daya tarik bakmi piring adalah penyajiannya yang menggunakan piring vintage dengan motif ayam merah yang ikonik. Bakmi piring ini halal dan kerap dipadati pengunjung, terutama saat jam makan siang.

Bola Obi Raos

Bola ubi ini menjadi salah satu jajanan yang ramai berseliweran lewat FYP. Seporsinya dibanderol mulai dari Rp 18.000 dan berisi lima buah bola ubi. Tersedia berbagai pilihan topping seperti rasa coklat, gula halus, tiramisu, keju, matcha, nutella, dan ovomaltine. Selain bola-bola ubi, tidak hanya bola ubi korea, tempat ini juga menawarkan kreasi menu seperti ubi brulee, ubingsoo, dan juga ubi goreng.

Mango Sticky Rice Yung Mac