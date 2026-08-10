Bikin Nagih! Ini Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Harum, Pedas, dan Gurih

JawaPos.com – Oseng pete jantung ayam bisa menjadi pilihan lauk rumahan bagi pencinta makanan bercita rasa gurih dan pedas. Perpaduan jantung ayam yang empuk dengan pete yang memiliki aroma khas membuat hidangan ini terasa semakin menggugah selera.

Disajikan bersama nasi putih hangat, menu sederhana ini cocok disantap saat makan siang maupun makan malam. Cara membuatnya pun cukup mudah karena bahan-bahan yang diperlukan relatif sederhana dan mudah ditemukan.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep oseng pete jantung ayam yang dapat dijadikan inspirasi menu keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat oseng pete jantung ayam.