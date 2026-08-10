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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Bikin Nagih! Ini Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Harum, Pedas, dan Gurih

Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Oseng pete jantung ayam bisa menjadi pilihan lauk rumahan bagi pencinta makanan bercita rasa gurih dan pedas. Perpaduan jantung ayam yang empuk dengan pete yang memiliki aroma khas membuat hidangan ini terasa semakin menggugah selera.

Disajikan bersama nasi putih hangat, menu sederhana ini cocok disantap saat makan siang maupun makan malam. Cara membuatnya pun cukup mudah karena bahan-bahan yang diperlukan relatif sederhana dan mudah ditemukan.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep oseng pete jantung ayam yang dapat dijadikan inspirasi menu keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat oseng pete jantung ayam.

Bahan-bahan

  • 100 gram pete
  • 750 gram jantung ayam
  • 200 ml air
  • 1 batang serai
  • 1 batang daun bawang
  • 30 gram lengkuas
  • 20 gram jahe
  • 4 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 buah tomat merah
  • 1 sdm saus tiram
  • 2 sdm kecap manis
  • 2 sdm kecap asin

Bumbu iris

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 40 gram cabai hijau besar
  • 20 gram cabai merah besar
  • 40 gram campuran cabai rawit merah dan hijau

Bahan untuk merebus jantung ayam

  • 1 batang serai
  • 3 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 sdt garam

Cara membuat

  1. Bersihkan jantung ayam, kemudian belah menjadi dua bagian agar lebih mudah matang. Sisihkan.
  2. Siapkan panci atau wajan berisi air. Masukkan serai yang sudah dimemarkan, daun salam, dan daun jeruk.
  3. Tambahkan garam, kemudian masukkan jantung ayam. Rebus hingga jantung ayam matang sempurna.
  4. Setelah matang, angkat jantung ayam dan tiriskan. Potong sesuai selera jika diperlukan.
  5. Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Sisihkan.
  6. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum.
  7. Masukkan irisan lengkuas, jahe, daun salam, dan daun jeruk. Aduk hingga bumbu aromatik mengeluarkan aroma harum.
  8. Tambahkan cabai hijau, cabai merah, serta cabai rawit. Masak sambil terus diaduk hingga layu, kemudian masukkan daun bawang.
  9. Tuangkan air dan aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
  10. Berikan bumbu berupa garam, gula, kaldu jamur, kecap asin, kecap manis, dan saus tiram. Aduk kembali hingga bumbu menyatu.
  11. Masukkan tomat yang sudah dipotong, kemudian aduk sebentar.
  12. Setelah itu, masukkan pete dan jantung ayam yang telah direbus. Masak sambil diaduk hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut sesuai selera.
  13. Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan oseng pete jantung ayam ke piring saji.

Oseng pete jantung ayam pedas gurih pun siap disantap bersama nasi putih hangat. Hidangan ini bisa menjadi pilihan sederhana untuk melengkapi menu makan keluarga di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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