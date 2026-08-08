Resep Kimpul Chewy Cookie yang Lagi Viral, Wajib Coba di Rumah!

JawaPos.com-Belakangan ini tren kimpul menjadi ramai diperbincangkan di sosial media.

Salah satu jenis umbi-umbian lokal ini ternyata tidak hanya dapat dikonsumsi dengan cara sederhana, tetapi juga bisa dikreasikan menjadi makanan kekinian yang sedang viral salah satunya dubai chewy cookie yang sedang viral.

Selama ini kimpul atau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai enthik ini hanya diolah dengan cara direbus ataupun direbus saja. Namun, kini anda dapat mengkreasikan umbi kaya manfaat tersebut menjadi berbagai olahan makanan menarik.

Mengutip resep dari akun Tik Tok @upssaden pada (08/08) berikut adalah cara membuat kimpul chewy cookie dengan bahan-bahan sederhana seperti:

Bahan adonan

Kimpul rebus

Margarin

Gula

Sejumput garam

Cokelat leleh

Cokelat bubuk

Isian kunafa pistachio

Kataifi

Pasta pistachio