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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.26 WIB

Resep Ayam Crispy Chili Padi Bumbu Barbar, Pedas Gurih dengan Aroma Daun Jeruk yang Menggoda

Potret ayam crispy chili padi bumbu barbar yang pedas, gurih, dan wangi daun jeruk. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)


JawaPos.com - Bagi pencinta makanan pedas, Ayam Crispy Chili Padi Bumbu Barbar wajib masuk daftar menu yang harus dicoba.

 
Perpaduan ayam goreng crispy dengan sambal cabai merah, cabai hijau, dan daun jeruk menghasilkan hidangan yang pedas, gurih, serta memiliki aroma yang begitu menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @hendrikpyong, resep ini cukup sederhana karena ayam hanya perlu digoreng terlebih dahulu, kemudian diaduk bersama bumbu cabai yang ditumis hingga harum. Meski langkahnya praktis, rasanya dijamin bikin sulit berhenti makan.

Ayam goreng yang renyah berpadu dengan sambal tumis bercita rasa pedas membuat setiap gigitan terasa semakin nikmat. Tambahan daun jeruk memberikan aroma segar yang khas sehingga rasa pedasnya menjadi lebih seimbang.
 
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Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang, makan malam, maupun bekal karena bumbunya tetap lezat meski sudah dingin.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
2 bungkus ayam crispy instan atau ayam goreng crispy secukupnya
8 lembar daun jeruk

Bumbu
½ sdt garam
2 sdt kaldu jamur
1 sdt lada bubuk

Bahan Sambal
18 buah cabai keriting merah
18 buah cabai keriting hijau
6 buah cabai rawit
8 siung bawang putih
8 siung bawang merah

Cara Membuat Ayam Crispy Chili Padi Bumbu Barbar
1. Goreng Ayam
Goreng ayam hingga matang dan berwarna keemasan.
Angkat, lalu tiriskan.
2. Haluskan Bumbu
Haluskan cabai keriting merah, cabai keriting hijau, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah.
3. Tumis Sambal
Panaskan sedikit minyak.
Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
Masukkan daun jeruk, lalu aduk hingga aromanya keluar.
4. Bumbui
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk.
Aduk hingga bumbu tercampur rata.
5. Campurkan Ayam
Masukkan ayam goreng crispy ke dalam tumisan sambal.
Aduk perlahan hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Goreng ayam hingga benar-benar renyah sebelum dicampurkan ke dalam sambal. Saat mengaduk ayam dengan bumbu, gunakan api kecil dan lakukan dengan cepat agar lapisan crispy tidak terlalu lembek. Pastikan bumbu cabai sudah matang supaya rasa pedasnya lebih nikmat dan tidak langu.

Ayam Crispy Chili Padi paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat, lalapan timun, dan kol. Anda juga bisa menambahkan taburan bawang goreng atau perasan jeruk limau untuk memberikan aroma yang lebih segar.

Ayam Crispy Chili Padi Bumbu Barbar merupakan menu sederhana dengan cita rasa luar biasa. Perpaduan ayam yang renyah, sambal cabai yang pedas, dan harum daun jeruk menjadikan hidangan ini cocok untuk siapa saja yang menyukai masakan pedas khas rumahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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