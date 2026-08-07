Resep Ayam Crispy Chili Padi Bumbu Barbar, Pedas Gurih dengan Aroma Daun Jeruk yang Menggoda

Potret ayam crispy chili padi bumbu barbar yang pedas, gurih, dan wangi daun jeruk. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)



JawaPos.com - Bagi pencinta makanan pedas, Ayam Crispy Chili Padi Bumbu Barbar wajib masuk daftar menu yang harus dicoba.

Perpaduan ayam goreng crispy dengan sambal cabai merah, cabai hijau, dan daun jeruk menghasilkan hidangan yang pedas, gurih, serta memiliki aroma yang begitu menggugah selera.



Dilansir dari Instagram @hendrikpyong, resep ini cukup sederhana karena ayam hanya perlu digoreng terlebih dahulu, kemudian diaduk bersama bumbu cabai yang ditumis hingga harum. Meski langkahnya praktis, rasanya dijamin bikin sulit berhenti makan.



Ayam goreng yang renyah berpadu dengan sambal tumis bercita rasa pedas membuat setiap gigitan terasa semakin nikmat. Tambahan daun jeruk memberikan aroma segar yang khas sehingga rasa pedasnya menjadi lebih seimbang.