Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.26 WIB

Resep Bang Bang Chicken, Ayam Crispy dengan Saus Pedas Creamy yang Bikin Nagih

Potret bang bang chicken yang crispy dengan saus pedas creamy. (instagram.com/@madebythewa)

 

 
JawaPos.com - Olahan ayam selalu menjadi menu favorit karena mudah dipadukan dengan berbagai jenis bumbu dan saus. Salah satu yang sedang populer adalah Bang Bang Chicken, hidangan ayam goreng renyah yang disiram saus creamy pedas dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @madebythewa, resep ini menggunakan dada ayam berbalut adonan tepung yang menghasilkan tekstur crispy.
 
Setelah digoreng hingga keemasan, ayam diselimuti saus khas Bang Bang yang creamy dan kaya rasa, cocok disajikan sebagai lauk maupun camilan.

Bang Bang Chicken memiliki kombinasi tekstur yang menarik. Bagian luar ayam terasa renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Saus berbahan mayones, saus sambal, madu, dan chili oil memberikan cita rasa creamy dengan sentuhan pedas yang seimbang.

Menu ini juga mudah dibuat di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana, tetapi rasanya menyerupai hidangan restoran.

Bahan-Bahan
Bahan Ayam
500 gram dada ayam tanpa tulang
4-5 siung bawang putih, haluskan
1 sdt garam
1 sdt lada putih bubuk
1 sdt bawang putih bubuk
70 gram tepung beras
25 gram tepung terigu
25 gram tepung maizena
120 ml air dingin

Bahan Saus Bang Bang
5 sdm mayones
3-4 sdm saus sambal
½ sdt lada putih bubuk
½ sdt bawang putih bubuk
2-3 sdm chili oil
1-2 sdm madu

Cara Membuat Bang Bang Chicken
1. Marinasi Ayam
Potong dada ayam sesuai selera.
Campurkan ayam dengan bawang putih halus, garam, lada putih, dan bawang putih bubuk.
Diamkan sekitar 15-30 menit agar bumbu meresap.
2. Buat Adonan Tepung
Campurkan tepung beras, tepung terigu, tepung maizena, dan air dingin.
Aduk hingga menjadi adonan yang halus.
Masukkan ayam ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya terlapisi.
3. Goreng Ayam
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng ayam hingga berwarna kuning keemasan dan matang sempurna.
Angkat, lalu tiriskan.
4. Buat Saus
Campurkan mayones, saus sambal, lada putih, bawang putih bubuk, chili oil, dan madu.
Aduk hingga teksturnya lembut dan tercampur rata.
5. Campurkan Ayam dan Saus
Masukkan ayam goreng ke dalam wadah.
Tuang saus Bang Bang secukupnya, lalu aduk hingga seluruh ayam terlapisi saus.
6. Sajikan
Sajikan selagi hangat.
Tambahkan taburan daun bawang, wijen sangrai, atau chili flakes sesuai selera.

Gunakan air dingin saat membuat adonan tepung agar hasil gorengan lebih crispy. Goreng ayam dengan api sedang supaya matang merata dan tidak cepat gosong. Campurkan saus sesaat sebelum disajikan agar tekstur renyah ayam tetap terjaga.

Bang Bang Chicken cocok dinikmati bersama nasi putih hangat, kentang goreng, salad segar, atau rice bowl. Anda juga bisa menyajikannya sebagai camilan pesta dengan tambahan saus sebagai cocolan.

Bang Bang Chicken merupakan menu ayam yang memadukan tekstur renyah dengan saus creamy pedas yang kaya rasa.

Dengan bahan sederhana dan langkah memasak yang mudah, hidangan ini bisa menjadi pilihan menu spesial untuk keluarga maupun teman saat berkumpul.
 
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Resep Bang Bang Chicken, Ayam Juicy dengan Saus Creamy Pedas Bikin Ketagihan - Image
Kuliner

Resep Bang Bang Chicken, Ayam Juicy dengan Saus Creamy Pedas Bikin Ketagihan

Selasa, 14 April 2026 | 19.44 WIB

Ayam Nanking Jadi Lebih Spesial, Begini Resep Rumahan dengan Bahan Sederhana - Image
Kuliner

Ayam Nanking Jadi Lebih Spesial, Begini Resep Rumahan dengan Bahan Sederhana

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.37 WIB

Resep Ikan Bakar Dori Praktis, Siap dalam 30 Menit dengan Bumbu Gurih Manis - Image
Kuliner

Resep Ikan Bakar Dori Praktis, Siap dalam 30 Menit dengan Bumbu Gurih Manis

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.28 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore