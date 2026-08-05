Resep Bang Bang Chicken, Ayam Crispy dengan Saus Pedas Creamy yang Bikin Nagih

Potret bang bang chicken yang crispy dengan saus pedas creamy. (instagram.com/@madebythewa)

JawaPos.com - Olahan ayam selalu menjadi menu favorit karena mudah dipadukan dengan berbagai jenis bumbu dan saus. Salah satu yang sedang populer adalah Bang Bang Chicken, hidangan ayam goreng renyah yang disiram saus creamy pedas dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang menggugah selera.



Dilansir dari Instagram @madebythewa, resep ini menggunakan dada ayam berbalut adonan tepung yang menghasilkan tekstur crispy.

Setelah digoreng hingga keemasan, ayam diselimuti saus khas Bang Bang yang creamy dan kaya rasa, cocok disajikan sebagai lauk maupun camilan.



Bang Bang Chicken memiliki kombinasi tekstur yang menarik. Bagian luar ayam terasa renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Saus berbahan mayones, saus sambal, madu, dan chili oil memberikan cita rasa creamy dengan sentuhan pedas yang seimbang.



Menu ini juga mudah dibuat di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana, tetapi rasanya menyerupai hidangan restoran.



Bahan-Bahan

Bahan Ayam

500 gram dada ayam tanpa tulang

4-5 siung bawang putih, haluskan

1 sdt garam

1 sdt lada putih bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

70 gram tepung beras

25 gram tepung terigu

25 gram tepung maizena

120 ml air dingin



Bahan Saus Bang Bang

5 sdm mayones

3-4 sdm saus sambal

½ sdt lada putih bubuk

½ sdt bawang putih bubuk

2-3 sdm chili oil

1-2 sdm madu



Cara Membuat Bang Bang Chicken

1. Marinasi Ayam

Potong dada ayam sesuai selera.

Campurkan ayam dengan bawang putih halus, garam, lada putih, dan bawang putih bubuk.

Diamkan sekitar 15-30 menit agar bumbu meresap.

2. Buat Adonan Tepung

Campurkan tepung beras, tepung terigu, tepung maizena, dan air dingin.

Aduk hingga menjadi adonan yang halus.

Masukkan ayam ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya terlapisi.

3. Goreng Ayam

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng ayam hingga berwarna kuning keemasan dan matang sempurna.

Angkat, lalu tiriskan.

4. Buat Saus

Campurkan mayones, saus sambal, lada putih, bawang putih bubuk, chili oil, dan madu.

Aduk hingga teksturnya lembut dan tercampur rata.

5. Campurkan Ayam dan Saus

Masukkan ayam goreng ke dalam wadah.

Tuang saus Bang Bang secukupnya, lalu aduk hingga seluruh ayam terlapisi saus.

6. Sajikan

Sajikan selagi hangat.

Tambahkan taburan daun bawang, wijen sangrai, atau chili flakes sesuai selera.



Gunakan air dingin saat membuat adonan tepung agar hasil gorengan lebih crispy. Goreng ayam dengan api sedang supaya matang merata dan tidak cepat gosong. Campurkan saus sesaat sebelum disajikan agar tekstur renyah ayam tetap terjaga.



Bang Bang Chicken cocok dinikmati bersama nasi putih hangat, kentang goreng, salad segar, atau rice bowl. Anda juga bisa menyajikannya sebagai camilan pesta dengan tambahan saus sebagai cocolan.



Bang Bang Chicken merupakan menu ayam yang memadukan tekstur renyah dengan saus creamy pedas yang kaya rasa.



Dengan bahan sederhana dan langkah memasak yang mudah, hidangan ini bisa menjadi pilihan menu spesial untuk keluarga maupun teman saat berkumpul.

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