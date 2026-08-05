Resep Bakso Kuah Pedas, Kuah Gurih Segar dengan Sensasi Pedas yang Bikin Nagih

Potret bakso kuah pedas gurih dan segar yang cocok dinikmati saat cuaca dingin. (instagram.com/@heypiwa)

JawaPos.com - Bagi pencinta makanan berkuah pedas, Bakso Kuah Pedas menjadi salah satu menu yang wajib dicoba.

Kuahnya yang gurih dengan perpaduan cabai dan rempah mampu memberikan sensasi hangat sekaligus menggugah selera. Cocok dinikmati saat cuaca dingin maupun ketika ingin menikmati hidangan yang mengenyangkan.



Dilansir dari Instagram @heypiwa, resep ini menggunakan kuah pedas sederhana yang dibuat dari bawang putih, cabai merah, cabai rawit, serta daun jeruk sehingga menghasilkan aroma yang harum dan rasa pedas yang menyegarkan. Anda bisa menggunakan bakso homemade maupun bakso siap masak sesuai selera.



Berbeda dengan kuah bakso biasa, versi pedas ini memiliki cita rasa yang lebih kaya berkat perpaduan cabai dan daun jeruk. Rasa gurihnya tetap seimbang sehingga pedasnya tidak mendominasi.



Menu ini juga sangat fleksibel karena bisa dipadukan dengan mi, bihun, tahu, atau sayuran sesuai selera.



Bahan-Bahan

Bahan Utama

Bakso secukupnya (homemade atau siap masak)



Bahan Kuah

Bawang putih secukupnya

Cabai merah keriting secukupnya

Cabai rawit merah secukupnya

Cabai utuh secukupnya

Daun jeruk secukupnya

Air secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Gula secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Daun bawang, iris

Daun seledri, iris



Cara Membuat Bakso Kuah Pedas

1. Haluskan Bumbu

Haluskan bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum.

Masukkan daun jeruk dan cabai utuh, kemudian tumis sebentar hingga aromanya keluar.

3. Buat Kuah

Tuangkan air ke dalam wajan atau panci.

Masak hingga mendidih.

4. Bumbui

Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula, dan lada bubuk.

Aduk rata, lalu koreksi rasa hingga sesuai selera.

5. Masukkan Bakso

Masukkan bakso ke dalam kuah.

Masak beberapa menit hingga bakso panas dan bumbu meresap.

6. Tambahkan Daun Bawang dan Seledri

Masukkan irisan daun bawang dan daun seledri sesaat sebelum api dimatikan agar aromanya tetap segar.

7. Sajikan

Sajikan Bakso Kuah Pedas selagi hangat.

Tambahkan sambal, bawang goreng, atau perasan jeruk nipis sesuai selera.



Gunakan campuran cabai merah keriting dan cabai rawit agar rasa pedas lebih seimbang dan warna kuah lebih menarik.

Daun jeruk sebaiknya dimasukkan saat bumbu ditumis agar aromanya lebih keluar. Jika ingin kuah lebih gurih, Anda dapat menggunakan kaldu sapi atau kaldu ayam sebagai dasar rebusan.



Bakso Kuah Pedas semakin nikmat disajikan bersama mi kuning, bihun, atau mi instan. Tambahkan tahu, sawi hijau, jamur, atau pangsit rebus agar hidangan menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan.



Bakso Kuah Pedas merupakan menu sederhana yang selalu berhasil menggugah selera. Kuahnya yang gurih, segar, dan pedas berpadu sempurna dengan bakso yang kenyal, menjadikannya pilihan tepat untuk disantap bersama keluarga kapan saja.

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