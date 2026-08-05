Resep Bakso Kuah Pedas, Kuah Gurih Segar dengan Sensasi Pedas yang Bikin Nagih

Potret bakso kuah pedas gurih dan segar yang cocok dinikmati saat cuaca dingin. (instagram.com/@heypiwa)
JawaPos.com - Bagi pencinta makanan berkuah pedas, Bakso Kuah Pedas menjadi salah satu menu yang wajib dicoba.
Kuahnya yang gurih dengan perpaduan cabai dan rempah mampu memberikan sensasi hangat sekaligus menggugah selera. Cocok dinikmati saat cuaca dingin maupun ketika ingin menikmati hidangan yang mengenyangkan.
Dilansir dari Instagram @heypiwa, resep ini menggunakan kuah pedas sederhana yang dibuat dari bawang putih, cabai merah, cabai rawit, serta daun jeruk sehingga menghasilkan aroma yang harum dan rasa pedas yang menyegarkan. Anda bisa menggunakan bakso homemade maupun bakso siap masak sesuai selera.
Berbeda dengan kuah bakso biasa, versi pedas ini memiliki cita rasa yang lebih kaya berkat perpaduan cabai dan daun jeruk. Rasa gurihnya tetap seimbang sehingga pedasnya tidak mendominasi.
Menu ini juga sangat fleksibel karena bisa dipadukan dengan mi, bihun, tahu, atau sayuran sesuai selera.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
Bakso secukupnya (homemade atau siap masak)
Bahan Kuah
Bawang putih secukupnya
Cabai merah keriting secukupnya
Cabai rawit merah secukupnya
Cabai utuh secukupnya
Daun jeruk secukupnya
Air secukupnya
Garam secukupnya
Kaldu bubuk secukupnya
Gula secukupnya
Lada bubuk secukupnya
Daun bawang, iris
Daun seledri, iris
Cara Membuat Bakso Kuah Pedas
1. Haluskan Bumbu
Haluskan bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.
2. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum.
Masukkan daun jeruk dan cabai utuh, kemudian tumis sebentar hingga aromanya keluar.
3. Buat Kuah
Tuangkan air ke dalam wajan atau panci.
Masak hingga mendidih.
4. Bumbui
Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula, dan lada bubuk.
Aduk rata, lalu koreksi rasa hingga sesuai selera.
5. Masukkan Bakso
Masukkan bakso ke dalam kuah.
Masak beberapa menit hingga bakso panas dan bumbu meresap.
6. Tambahkan Daun Bawang dan Seledri
Masukkan irisan daun bawang dan daun seledri sesaat sebelum api dimatikan agar aromanya tetap segar.
7. Sajikan
Sajikan Bakso Kuah Pedas selagi hangat.
Tambahkan sambal, bawang goreng, atau perasan jeruk nipis sesuai selera.
Gunakan campuran cabai merah keriting dan cabai rawit agar rasa pedas lebih seimbang dan warna kuah lebih menarik.
Daun jeruk sebaiknya dimasukkan saat bumbu ditumis agar aromanya lebih keluar. Jika ingin kuah lebih gurih, Anda dapat menggunakan kaldu sapi atau kaldu ayam sebagai dasar rebusan.
Bakso Kuah Pedas semakin nikmat disajikan bersama mi kuning, bihun, atau mi instan. Tambahkan tahu, sawi hijau, jamur, atau pangsit rebus agar hidangan menjadi lebih lengkap dan mengenyangkan.
Bakso Kuah Pedas merupakan menu sederhana yang selalu berhasil menggugah selera. Kuahnya yang gurih, segar, dan pedas berpadu sempurna dengan bakso yang kenyal, menjadikannya pilihan tepat untuk disantap bersama keluarga kapan saja.
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