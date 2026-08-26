Resep Garlic Butter Fried Chicken, Ayam Crispy Gurih dengan Bumbu Bawang

JawaPos.com - Ayam goreng bisa dibuat dengan berbagai cara agar rasanya tidak terasa monoton. Salah satunya garlic butter fried chicken, yaitu ayam paha fillet yang dibalut tepung hingga crispy kemudian dipadukan dengan bumbu bawang, garlic butter, smoked beef, dan saus gurih.

Resep garlic butter fried chicken ini dibagikan oleh akun Instagram @adekoerniawan_s. Dikutip dari @adekoerniawan_s, resep tersebut menggunakan 300 gram paha ayam fillet sebagai bahan utama dan dilengkapi dengan smoked beef serta bumbu garlic butter.

Paha ayam fillet digunakan karena bagian ini memiliki tekstur yang lebih juicy ketika dimasak. Sebelum digoreng, ayam diberi bumbu berupa garam, MSG, merica bubuk, dan kaldu ayam agar rasa gurihnya masuk ke dalam daging.

Untuk menghasilkan bagian luar yang renyah, ayam dilapisi tepung bumbu serbaguna dan tepung roti. Air digunakan bersama tepung bumbu untuk membuat lapisan yang dapat menempel lebih baik pada permukaan ayam.

Setelah ayam digoreng hingga matang, proses belum selesai karena ada bumbu garlic butter yang menjadi karakter utama hidangan. Bumbu ini menggunakan bawang putih dan bawang merah dalam jumlah cukup banyak sehingga aromanya terasa kuat.

Selain bawang, bumbu sausnya menggunakan kecap asin, kecap Inggris, dan saus tiram. Perpaduan ketiganya memberikan rasa gurih dan umami yang membuat ayam crispy menjadi lebih berbumbu.

Smoked beef juga ditambahkan ke dalam masakan. Potongan smoked beef memberikan rasa gurih sekaligus tekstur yang berbeda ketika dipadukan dengan ayam goreng.

Unsalted butter digunakan untuk membantu menghasilkan aroma butter yang lebih kuat. Sementara bawang bombay dan parsley menjadi pelengkap yang memberikan aroma serta rasa segar pada hidangan.

Garlic butter fried chicken cocok disajikan sebagai menu makan bersama nasi putih. Ayam crispy yang gurih akan terasa semakin nikmat ketika dibalut bumbu bawang dan butter yang kaya rasa.

Menu ini juga bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat ayam goreng dengan sentuhan berbeda. Bahan yang digunakan memang cukup banyak, tetapi sebagian besar berupa bumbu yang mudah ditemukan dan prosesnya tetap sederhana.

Bahan

Bahan ayam:

300 gram paha ayam fillet

1/2 sdt garam

1/4 sdt MSG

1/4 sdt merica bubuk

2 sdt kaldu ayam

50 gram tepung bumbu serbaguna

50 ml air

Tepung roti secukupnya

Bahan bumbu garlic butter:

3 buah smoked beef

10 siung bawang putih

10 siung bawang merah

1 sdm kecap asin

1 sdm kecap Inggris

1 sdm saus tiram

3 sdm bumbu garlic butter

1 sdm unsalted butter

1/2 buah bawang bombay

Parsley secukupnya

Cara Pembuatan

1. Bersihkan paha ayam fillet, kemudian potong sesuai ukuran yang diinginkan. Pastikan potongan ayam memiliki ukuran yang tidak terlalu besar agar lebih mudah matang saat digoreng.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah. Tambahkan garam, MSG, merica bubuk, dan kaldu ayam, kemudian aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu secara merata.

3. Campurkan tepung bumbu serbaguna dengan 50 ml air dalam wadah lain. Aduk hingga menghasilkan adonan pelapis dengan tekstur yang cukup kental.

4. Celupkan potongan ayam ke dalam adonan tepung basah. Pastikan seluruh permukaan ayam terlapisi.

5. Setelah itu, balurkan ayam ke tepung roti hingga seluruh bagiannya tertutup secara merata. Tekan perlahan agar tepung roti menempel dengan baik.

6. Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng ayam hingga matang dan bagian luarnya berwarna keemasan serta crispy.

7. Setelah matang, angkat ayam dan tiriskan. Sisihkan sementara sambil menyiapkan bumbu garlic butter.

8. Haluskan atau cincang bawang putih dan bawang merah. Potong juga smoked beef serta bawang bombay menjadi bagian kecil sesuai selera.

9. Panaskan unsalted butter dalam wajan. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.

10. Masukkan smoked beef dan bawang bombay. Tumis hingga smoked beef matang dan bawang bombay mulai layu.

11. Tambahkan kecap asin, kecap Inggris, saus tiram, dan bumbu garlic butter. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan aromanya semakin harum.

12. Masukkan ayam goreng crispy ke dalam wajan. Aduk perlahan hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu garlic butter tanpa merusak lapisan crispy.

13. Tambahkan parsley secukupnya sebagai pelengkap. Aduk sebentar, kemudian matikan api.

14. Angkat garlic butter fried chicken dan sajikan selagi hangat. Menu ini bisa disantap langsung atau bersama nasi putih.

Garlic butter fried chicken menawarkan perpaduan tekstur crispy dari tepung roti dengan rasa gurih dan aroma bawang yang kuat. Kehadiran smoked beef, kecap asin, kecap Inggris, saus tiram, dan butter membuat ayam goreng ini terasa lebih kaya dibandingkan ayam goreng biasa.