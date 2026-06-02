7 Daftar Bakso Kuah Pedas Paling Mantap di Malang untuk Pecinta Kuliner Ekstrem, Ada yang Pernah Coba?

Ilustrasi bakso kuah pedas di Malang (Instagram @pentolpedes_alesha)
JawaPos.com - Malang tidak hanya terkenal dengan bakso khasnya yang legendaris, tetapi juga memiliki banyak tempat makan bakso kuah pedas yang siap menggoyang lidah.
Bagi pencinta makanan pedas, menikmati semangkuk bakso dengan kuah merah menyala tentu menjadi pengalaman yang sulit ditolak.
Mulai dari bakso mercon hingga pentol pedas berkuah yang menggugah selera, berikut rekomendasi bakso kuah pedas di Malang seperti dilansir dari akun Instagram @amazingmalangeats dan laman Radar Malang (Jawa Pos Group).
1. Bakso Mercon Bang Hasan
Bagi penggemar sensasi pedas yang kuat, Bakso Mercon Bang Hasan menjadi salah satu destinasi yang layak dicoba. Kuah pedasnya terkenal nendang dengan cita rasa gurih yang tetap seimbang.
Tempat makan ini cukup populer di kalangan mahasiswa dan warga sekitar karena harganya yang ramah di kantong.
Alamat: Jl. Simpang Candi Panggung No.184-9, Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur
Harga: Rp5.000 – Rp15.000
2. Pentol Pedes Alesha
Meski lokasinya tidak berada di jalur utama, Pentol Pedes Alesha selalu ramai dikunjungi. Tempat ini dikenal sebagai salah satu pelopor pentol pedas di Malang.
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