Resep Nasi Goreng Sosis Seroja, Nasi Goreng Tanpa Kecap yang Aromatik dan Gurih

Potret nasi goreng sosis seroja tanpa kecap manis dengan aroma rempah sedap. (instagram.com/@martinpraja)

JawaPos.com - Jika biasanya nasi goreng identik dengan kecap manis, Nasi Goreng Sosis Seroja menawarkan cita rasa yang berbeda.

Tanpa tambahan kecap manis, hidangan ini justru mengandalkan perpaduan rempah aromatik seperti kencur, kecombrang, dan daun jeruk yang menghasilkan aroma harum di setiap suapan.



Dilansir dari Instagram @martinpraja, resep ini menggunakan potongan ayam dan sosis smoky yang membuat rasa nasi goreng semakin gurih dan kaya tekstur. Cocok dijadikan menu sarapan, makan siang, maupun bekal praktis.



Berbeda dari nasi goreng pada umumnya, resep ini memiliki aroma khas dari kecombrang, daun jeruk, dan kencur yang memberikan sensasi segar sekaligus harum.

Ditambah potongan sosis dan ayam yang gurih, setiap suapan terasa lebih nikmat tanpa harus menggunakan kecap manis.



Teksturnya juga semakin lengkap berkat telur orak-arik yang menyelimuti nasi, sehingga menghasilkan nasi goreng yang gurih dan menggugah selera.



Bahan-Bahan

300 gram nasi putih

100 gram paha ayam fillet, potong kecil

2-3 buah sosis, iris sesuai selera

2 butir telur

6 siung bawang merah, cincang

4 siung bawang putih, cincang

1 ruas jari kencur, cincang halus

1 ruas jari kecombrang, iris tipis

3 lembar daun jeruk, iris tipis

1 sdt sambal

1 sdm kecap asin

1 sdt penyedap rasa

½ sdt merica bubuk

Minyak goreng secukupnya

Daun bawang iris secukupnya



Pelengkap

Irisan timun

Irisan tomat



Cara Membuat Nasi Goreng Sosis Seroja

1. Tumis Ayam dan Sosis

Panaskan sedikit minyak.

Masukkan potongan ayam dan sosis, lalu tumis hingga berubah warna dan matang.

2. Masukkan Bumbu

Tambahkan bawang merah, bawang putih, dan kencur cincang.

Tumis hingga harum dan bumbu matang.

3. Tambahkan Telur dan Nasi

Masukkan telur, lalu orak-arik hingga matang.

Tambahkan nasi putih dan aduk hingga tercampur rata.

4. Beri Rempah dan Bumbu

Masukkan irisan kecombrang dan daun jeruk.

Tambahkan kecap asin, penyedap rasa, dan merica bubuk.

Aduk hingga seluruh bumbu merata.

5. Tambahkan Sambal

Masukkan sambal, lalu aduk kembali hingga nasi goreng tercampur sempurna.

Koreksi rasa sesuai selera.

6. Sajikan

Tambahkan irisan daun bawang.

Sajikan bersama irisan timun dan tomat sebagai pelengkap.



Gunakan nasi putih yang sudah dingin atau disimpan semalaman di kulkas agar teksturnya tidak lembek saat ditumis.



Iris kecombrang dan daun jeruk setipis mungkin supaya aromanya lebih mudah menyatu dengan nasi. Tumis bumbu hingga benar-benar matang agar menghasilkan rasa yang lebih sedap.



Nasi Goreng Sosis Seroja dapat disajikan bersama telur mata sapi, kerupuk, acar, atau bawang goreng. Jika menyukai rasa pedas, tambahkan cabai rawit iris atau sambal sesuai selera.



Nasi Goreng Sosis Seroja menjadi pilihan menu praktis dengan cita rasa yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya.

Aroma rempah yang kuat, potongan ayam dan sosis yang gurih, serta bumbu sederhana membuat hidangan ini cocok menjadi menu andalan untuk keluarga di rumah.

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