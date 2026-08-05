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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.15 WIB

Resep Salt Bread, Roti Lembut dengan Isian Butter yang Mudah Dibuat di Rumah

Potret salt bread atau roti asin yang teksturnya lembut dan harum. (Instagram.com/@rommy.mci10)

JawaPos.com - Salt bread atau roti asin kembali menjadi salah satu tren kuliner yang diminati banyak pecinta roti. Tekstur luar yang renyah tipis, bagian dalam yang lembut, dan isian butter yang meleleh saat disobek membuat roti ini disukai banyak orang. Meski terlihat rumit, ternyata salt bread sebenarnya cukup mudah dibuat di rumah jika mengikuti takaran dan teknik yang benar.


Salah satu kreator kuliner yang membagikan resepnya adalah akun Instagram @rommy.mci10. Dalam unggahan tersebut, sang pembuat menuliskan "Udah jadi, cobain deh," setelah menjelaskan langkah demi langkah pembuatan salt bread yang lembut dan mengembang sempurna. Berikut resep lengkapnya, dikutip dari Instagram @rommy.mci10.

Bahan Adonan
290 gr tepung protein tinggi
72 gr tepung protein rendah
20 gr susu bubuk
22 gr gula
7 gr garam
6 gr ragi instan
145 gr air dingin
85 gr susu cair dingin
30 gr butter tawar untuk adonan

Bahan Isian
200 gr butter asin dingin, dipotong menjadi 10 bagian

Langkah Pembuatan Salt Bread
1. Campurkan tepung protein tinggi, tepung protein rendah, susu bubuk, gula, dan ragi. Aduk hingga semuanya tercampur rata.
2. Masukkan campuran air dan susu sedikit demi sedikit. Pastikan kedua bahan cair tersebut dalam keadaan dingin agar adonan tidak cepat panas.
3. Aduk hingga bahan kering dan cair menyatu membentuk adonan.
4. Tambahkan garam dan butter tawar ke dalam adonan.
5. Mixer adonan selama kurang lebih 12 menit atau sampai benar-benar kalis.
6. Diamkan adonan (rest) selama 50 menit.
7. Tekan adonan untuk mengeluarkan angin yang terbentuk selama proses proofing.
8. Bagi adonan menjadi bagian-bagian seberat 70 gram.
9. Bentuk memanjang lalu kerucutkan salah satu ujungnya. Pipihkan bagian yang lebar untuk tempat isian.
10. Masukkan satu potong butter asin dingin ke bagian lebar yang telah dipipihkan.
11. Gulung adonan dari ujung ke ujung hingga membentuk roti panjang.
12. Istirahatkan kembali adonan yang sudah dibentuk selama 50-60 menit sampai ukurannya mengembang dua kali lipat.
13. Semprot permukaan roti dengan air.
14. Taburi sedikit garam laut di bagian atas roti.
15. Panggang di oven selama 12-15 menit (sekitar 220°C api atas dan 210°C api bawah).
16. Sesuaikan waktu panggang dengan oven masing-masing hingga roti berwarna keemasan.
17. Angkat dan dinginkan sebentar sebelum disajikan.

Editor: Hanny Suwindari
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