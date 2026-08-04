Resep Sosis Nanas Bakar BBQ, Perpaduan Gurih, Asam, dan Pedas!

JawaPos.com - Menu bakaran selalu identik dengan suasana hangat, kumpul bersama, dan aroma makanan yang menggoda. Salah satu menu bakaran yang unik dan mulai banyak digemari adalah sosis nanas bakar BBQ. Perpaduan rasa gurih dari sosis, segarnya nanas, serta sekaligus pedas dan aromatik dari sayuran membuat menu ini terasa berbeda dari bakaran pada umumnya.

Resep ini dilansir dari akun Instagram @gio.mci10, yang membagikan ide BBQ simpel dengan cita rasa gurih, asam, dan pedas yang seimbang. Dikutip singkat dari @gio.mci10, menu ini disebut mudah dibuat, namun rasanya mantap karena kombinasi bahan yang saling melengkapi.

Keunggulan dari sosis nanas bakar terletak pada penggunaan buah nanas segar yang dipadukan dengan aneka sayuran seperti paprika, jamur, bawang bombay, dan zucchini. Selain memperkaya rasa, tampilannya juga menjadi lebih warna-warni dan menggugah selera.

Menu ini sangat cocok dijadikan hidangan saat acara BBQ keluarga, pesta kecil di rumah, hingga ide menu spesial malam tahun baru atau akhir pekan bersama orang tercinta.

Sosis nanas bakar menghadirkan sensasi unik dalam setiap gigitan. Rasa manis-asam alami dari nanas berpadu dengan gurihnya sosis dan aroma smoky dari proses pemanggangan. Paprika hijau dan merah memberi rasa manis ringan, jamur champignon menambah tekstur kenyal, sementara zucchini dan bawang bombay menghadirkan aroma segar saat dibakar.

Bumbu yang digunakan pun tergolong sederhana, hanya dengan minyak zaitun, garam, lada hitam, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, serta sedikit cabai bubuk untuk sentuhan pedas. Semua bahan cukup diaduk rata, lalu dipanggang hingga matang dan sedikit caramelized.

Dikutip dari @gio.mci10, sayuran pada resep ini bisa diganti sesuai selera masing-masing. Artinya, kamu bebas berkreasi dengan bahan yang ada di rumah tanpa mengurangi kenikmatan rasanya.

Tak hanya lezat, sosis nanas bakar juga tergolong menu praktis karena tidak membutuhkan saus rumit atau marinasi terlalu lama. Proses memasaknya cepat, cocok untuk kamu yang ingin menyajikan menu BBQ tanpa ribet.

Bahan-Bahan Sosis Nanas Bakar

6 buah sosis

12 buah jamur champignon

1 buah paprika hijau

1 buah paprika merah

1 buah bawang bombay

1 buah nanas ukuran kecil

1 buah zucchini (slice tipis memanjang)

3 sdm olive oil

2 sdt garam

1 sdt merica hitam

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt bawang bombay bubuk

1/2 sdt cabai bubuk

Minyak goreng secukupnya (untuk olesan pan/panggangan)