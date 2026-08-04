Resep Tomato Egg Floss yang Gurih Manis, Lauk Simpel Sajian Keluarga

Potret tomato egg floss yang gurih manis dan mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@teefoodd)
JawaPos.com - Olahan telur memang tidak pernah gagal menjadi pilihan menu praktis di rumah. Selain mudah didapat dan cepat dimasak, telur juga bisa dikreasikan menjadi berbagai hidangan menarik.
Salah satu kreasi unik yang belakangan mencuri perhatian pecinta masak-memasak adalah tomato egg floss. Hidangan ini menawarkan sensasi telur suwir yang dimasak dengan saus tomat bercita rasa manis, gurih, dan sedikit asam segar.
Resep tomato egg floss ini dilansir dari akun Instagram @teefoodd. Dikutip dari @teefoodd, menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat maupun isian roti, karena teksturnya yang ringan dan rasanya yang kaya. Selain itu, tampilannya yang menggugah selera membuatnya juga cocok disajikan sebagai menu bekal.
Keunikan tomato egg floss terletak pada tekstur telurnya yang disuwir halus menyerupai abon, lalu dimasak bersama saus tomat yang kental. Perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit asam membuat hidangan ini terasa berbeda dari olahan telur pada umumnya.
Tomato egg floss dibuat dari telur yang didadar lebih dulu, lalu disuwir hingga membentuk serat-serat halus. Proses inilah yang menciptakan tekstur khas seperti floss atau abon. Setelah itu, telur dimasak kembali dengan saus berbasis saus tomat atau ketchup, yang dipadukan dengan saus tiram, gula, kecap asin ringan, serta larutan maizena agar saus lebih mengkilap dan kental.
Dikutip dari @teefoodd, kunci kelezatan tomato egg floss terletak pada keseimbangan rasa sausnya. Ketchup memberikan rasa asam-manis yang segar, saus tiram menambah kedalaman rasa gurih, sementara gula berfungsi menyeimbangkan keseluruhan rasa. Tambahan bawang putih cincang dan daun bawang membuat aromanya semakin menggoda saat dimasak.
Menu ini sangat fleksibel untuk dipadukan dengan berbagai hidangan. Tomato egg floss bisa dijadikan lauk nasi putih, topping mie goreng, campuran nasi goreng, bahkan isian roti tawar untuk sarapan. Proses memasaknya yang tidak terlalu rumit juga membuat menu ini cocok bagi pemula yang baru belajar memasak.
Selain rasanya yang lezat, bahan-bahan yang digunakan pun sangat sederhana dan ekonomis. Kamu tidak perlu bahan mahal untuk bisa menikmati sajian yang tampil cantik dan terasa istimewa ini di rumah.
Bahan Utama
5 butir telur
Bahan Saus
5 sdm saus tomat (ketchup)
2 sdm saus tiram
4 sdm gula
3 sdm kecap asin ringan
30 ml air
2 sdm tepung maizena
Bawang putih cincang secukupnya
Daun bawang iris secukupnya
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