Resep Prawn Garlic Butter Creamy, Gurih dan Segar

JawaPos.com - Olahan udang selalu menjadi menu favorit karena rasanya yang manis alami, teksturnya lembut, serta mudah dipadukan dengan berbagai bumbu.

Salah satu hidangan udang yang belakangan ini banyak digemari adalah prawn garlic butter. Sajian ini menawarkan perpaduan rasa gurih mentega, aroma bawang putih yang kuat, serta sentuhan segar dari perasan jeruk lemon.

Resep prawn garlic butter ini dilansir dari akun Instagram @bestfresh.official. Dikutip dari @bestfresh.official, menu ini cocok dijadikan hidangan utama untuk makan bersama keluarga maupun menu spesial saat akhir pekan. Dengan waktu persiapan sekitar 20 menit, hidangan ini bisa dinikmati untuk 3-4 orang.

Keunggulan dari prawn garlic butter terletak pada sausnya yang creamy, gurih, dan sedikit asam segar. Udang yang dimarinasi lebih dulu membuat bumbu meresap hingga ke dalam, sehingga rasanya lebih maksimal saat ditumis. Tak heran jika menu ini sering menjadi favorit di berbagai restoran western maupun rumahan modern.

Dalam resep ini, udang dimarinasi menggunakan campuran garam, lada hitam, paprika bubuk, penyedap, dan perasan jeruk lemon. Proses marinasi ini berfungsi untuk menghilangkan bau amis sekaligus memperkaya cita rasa udang sejak awal. Dikutip dari @bestfresh.official, udang yang sudah dimarinasi sebaiknya didiamkan dalam kulkas agar bumbunya lebih meresap sebelum dimasak.

Proses memasaknya sendiri tergolong sederhana. Butter dilelehkan terlebih dahulu hingga harum, lalu bawang putih cincang ditumis sampai mengeluarkan aroma khas yang menggoda. Setelah itu, udang dimasukkan bersama tepung terigu, air, cooking cream, serta tambahan perasan jeruk lemon. Campuran ini akan membentuk saus kental yang creamy dan membalut udang dengan sempurna.

Tambahan parsley cincang dan keju parmesan di bagian akhir memberikan sentuhan aroma segar dan rasa gurih yang lebih kompleks. Perpaduan creamy, gurih, dan segar inilah yang membuat prawn garlic butter terasa spesial meski dibuat dengan bahan yang relatif sederhana.

Menu ini sangat cocok disajikan dengan nasi putih hangat, mashed potato, maupun pasta. Bahkan, kamu juga bisa menyantapnya dengan roti panggang sebagai hidangan ala kafe rumahan. Rasanya yang kaya membuat prawn garlic butter cocok untuk semua suasana, baik makan siang maupun makan malam.

Bahan Marinasi Udang

15 buah udang ukuran sedang

1 sdt garam

1 sdt penyedap

1 sdt lada hitam

2 sdt paprika bubuk

2 sdm perasan jeruk lemon