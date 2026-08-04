Bikin Ketagihan! Resep Udon dengan Tofu Creamy dan Tumis Daging

Potret udon tofu creamy dengan tumis daging. (Sumber: instagram.com/@rommy.mci10)
JawaPos.com - Resep udon tofu creamy ini dilansir dari akun Instagram @rommy.mci10. Awalnya menu ini sempat diragukan dari segi rasa. Namun, setelah dicoba langsung, hasilnya justru di luar ekspektasi karena creamy dari tofu berpadu sempurna dengan tumisan daging yang gurih dan sedikit pedas dari chili bean sauce.
Menu ini cocok dijadikan santapan makan siang maupun makan malam, terutama bagi pencinta masakan Jepang yang ingin mencoba versi rumahan yang simpel tetapi tetap kaya rasa.
Dengan bahan yang mudah didapat dan proses memasak yang relatif singkat, kamu bisa menyajikan menu spesial tanpa perlu keluar rumah.
Sementara itu, tumisan daging sapi yang dibumbui dengan bawang putih, jahe, chili bean sauce, soy sauce, dan cuka hitam memberikan rasa gurih, pedas, dan sedikit asam yang seimbang.
Dikutip dari @rommy.mci10, kombinasi bumbu ini membuat tumisan daging terasa sangat flavorful dan mampu mengangkat rasa tofu yang cenderung netral.
Udon sebagai mie khas Jepang menjadi pelengkap sempurna karena teksturnya yang tebal dan kenyal, mampu menyerap saus dengan baik.
Ketika udon, tofu creamy, dan tumisan daging disatukan, terciptalah satu hidangan dengan rasa kompleks: gurih, creamy, pedas, dan sedikit asam dalam satu piring.
Jika tidak suka daging sapi, kamu bisa menggantinya dengan ayam cincang atau bahkan jamur untuk versi yang lebih ringan. Tak heran jika menu ini cocok dijadikan andalan saat ingin mencoba masakan Jepang praktis di rumah.
Bahan-Bahan Udon Tofu Creamy Tumis Daging
2 pack japanese tofu (tahu Jepang)
1,5 sdm minyak wijen
300 gram daging sapi giling
2 batang daun bawang, iris (bagian putihnya)
2 siung bawang putih, haluskan
1/2 ruas jahe, haluskan
1,5 sdm chili bean sauce (Toban Djan)
1 sdm soy sauce
1/2 sdm cuka hitam
1 pack udon
Cara Membuat Udon Tofu Creamy Tumis Daging
1. Haluskan japanese tofu hingga benar-benar lembut, lalu campurkan dengan minyak wijen. Sisihkan.
2. Rebus udon hingga matang, tiriskan, lalu sisihkan.
3. Panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih, jahe, dan irisan daun bawang putih hingga harum.
4. Masukkan daging sapi giling, masak hingga berubah warna dan matang.
5. Tambahkan chili bean sauce, soy sauce, dan cuka hitam. Aduk rata hingga bumbu meresap.
6. Tata udon di piring saji, tuang saus tofu creamy di atasnya.
7. Tambahkan tumisan daging di atas tofu creamy.
8. Sajikan selagi hangat agar rasanya maksimal.
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