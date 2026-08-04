Simpel dan Nikmat! Resep Mie Instan Hack Creamy Gurih ala Rumahan

Potret ramen hack dari mie instan yang super simpel. (Sumber: instagram.com/@vina_kitch)
JawaPos.com - Mie instan selalu menjadi pilihan praktis saat lapar datang tiba-tiba. Mudah dimasak, rasanya akrab di lidah, dan bisa dikreasikan dengan berbagai macam topping.
Belakangan ini, tren mie instan hack creamy kembali ramai karena tampilannya yang menggoda dan rasanya yang disebut-sebut mirip ramen ala restoran Jepang. Kuahnya lebih kental, gurih, dan creamy berkat tambahan bahan-bahan sederhana.
Resep mie instan hack ini dilansir dari @vina_kitch, yang kerap membagikan berbagai ide masakan praktis rumahan. Dalam unggahannya, ia menyebut menu ini sering dibuat karena rasanya enak dan mudah dikreasikan sesuai selera.
Tak heran jika banyak warganet tertarik mencoba karena cukup menggunakan bahan dapur yang umum ditemukan.
Keunikan dari mie instan hack creamy terletak pada pengolahan kuahnya. Jika biasanya kuah mie instan hanya berasal dari bumbu kemasan, kali ini kuah diperkaya dengan kuning telur, bawang putih, dan full mayonnaise.
Kombinasi ini menghasilkan tekstur kuah yang lebih creamy, lembut, sekaligus gurih. Sensasi rasanya pun terasa lebih "mahal" dibanding mie instan biasa.
Dikutip dari @vina_kitch, penggunaan kuning telur menjadi kunci utama dari kelembutan kuah. Kuning telur tidak dimasak langsung dengan api, melainkan diaduk bersama bumbu mie dan mayonnaise, lalu disiram dengan air panas. Cara ini membuat kuah menjadi kental tanpa amis. Sementara putih telur direbus terpisah dan dijadikan topping.
Topping tambahan seperti daun bawang, jamur kuping rebus, telur rebus, cabai iris, dan chili oil membuat tampilan mie semakin menggugah selera.
Selain menambah rasa, topping ini juga memberikan tekstur yang lebih beragam dalam setiap suapan. Kamu juga bisa menambahkan topping lain seperti sosis, bakso, atau ayam suwir sesuai selera.
Menu mie instan hack creamy ini cocok disajikan sebagai sarapan praktis, makan malam cepat, hingga camilan mengenyangkan di kala sibuk.
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