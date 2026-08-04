Resep Basque Burnt Cheesetoast, Camilan Simpel Keluarga!

JawaPos.com - Basque Burnt Cheesetoast jadi salah satu camilan viral yang banyak muncul di media sosial karena tampilannya yang menggoda dan cara buatnya super praktis.

Terinspirasi dari sensasi basque burnt cheesecake yang khas dengan permukaan agak gosong dan rasa keju yang creamy, versi toast ini jadi alternatif lebih simpel tanpa perlu ribet bikin kue.

Resep ini dilansir dari unggahan Instagram @jesselyn.mci8, yang membagikan cara membuat Basque Burnt Cheesetoast menggunakan bahan-bahan sederhana dan alat rumahan seperti air fryer atau oven. Cocok banget buat camilan sore, teman ngopi, sampai ide jualan kekinian.

Tekstur cheesetoast ini lembut dan creamy di bagian tengah, dengan lapisan atas yang sedikit caramelized khas basque-style. Perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma butter bikin camilan ini susah ditolak.

Bahan-Bahan Basque Burnt Cheesetoast (porsi ± 4 slice roti)

Roti tawar secukupnya

Susu cair 85-100 ml (sesuaikan dengan kekentalan)

Maizena 1 sdm

Butter 1 sdm

Secubit garam

Gula pasir 1-2 sdm (sesuai selera)

Keju slice cheddar 4 lembar

Cara Membuat Basque Burnt Cheesetoast

1. Campurkan susu cair, maizena, gula, dan secubit garam ke dalam panci. Aduk rata hingga tidak ada maizena yang menggumpal.

2. Masak campuran tersebut dengan api kecil sambil terus diaduk sampai mengental.

3. Masukkan butter, aduk hingga meleleh dan saus terlihat glossy.

4. Masukkan keju slice cheddar, aduk hingga keju meleleh sempurna dan saus keju menjadi creamy. Matikan api.

5. Tata roti tawar di loyang atau keranjang air fryer.

6. Tuang saus keju di atas roti hingga merata.

7. Panggang menggunakan air fryer atau oven suhu 180°C selama 10-15 menit.

8. Lakukan pengecekan secara berkala agar bagian atas tidak gosong berlebihan.

9. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Tips Anti Gagal

- Kekentalan saus bisa disesuaikan dengan menambah atau mengurangi susu.

- Gunakan api kecil saat memasak saus agar tidak gosong di bawah.

- Jika ingin rasa lebih cheesy, keju bisa ditambah sesuai selera.

- Untuk hasil burnt yang cantik, bagian atas boleh sedikit kecokelatan tapi jangan sampai pahit.

Basque Burnt Cheesetoast ini membuktikan kalau camilan enak nggak harus ribet. Dengan bahan sederhana dan waktu memasak yang singkat, kamu sudah bisa menikmati toast keju creamy ala dessert kafe.

Resep ini cocok untuk camilan rumahan, suguhan tamu, bahkan ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang.